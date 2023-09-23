Gönül Dağı dizisinde büyük bir merak konusu olan Semih Ertürk'ün diziden ayrılıp ayrılmayacağı gündemde. Veysel karakterinin ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Gönül Dağı Semih Ertürk diziden ayrılıyor mu? Gönül Dağı Veysel ölecek mi? İşte detaylar...

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı her Cumartesi izleyicisiyle buluşuyor. Gönül Dağı Semih Ertürk diziden ayrılacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Veysel karakterinin dizideki akıbeti araştırılıyor. Peki, Gönül Dağı Semih Ertürk diziden ayrılıyor mu? Gönül Dağı Veysel ölecek mi? Detaylar haberimizde...

GÖNÜL DAĞI VEYSEL ÖLECEK Mİ?

Roket parçasının patlaması sonucu ağır yaralanan Veysel hastaneye kaldırılır. Veysel'in sağlık durumu bir sonraki bölümde belli olacaktır.

GÖNÜL DAĞI SEMİH ERTÜRK DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Yavuz Sepetçi, Efe Aydan ve Ulviye Karaca gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi yeni sezona 5 oyuncuyla ayrılarak başladı. Dizide rol alan Zümre Meğreli, Güliz Aybay, Ecem Özkaya, Gülhan Tekin ve Sevilay Gültekin veda ederken son fragman da kafaları karıştırdı. Dizinin yeni bölüm fragmanda Semih Ertürk'ün oynadığı Veysel, roketten dolayı yaralanıyor. Acil ameliyata alınan Veysel'in kurtulamadığı söylenirken Ertürk'ün kadrodan ayrılıp ayrılmadığı ise bilinmiyor.