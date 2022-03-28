Gönül Dağı Rıfat diziden ayrıldı mı, öldü mü? Gönül Dağı 'Rıfat' Hüseyin Sevimli diziden çıktı mı?

Gönül Dağı Rıfat diziden ayrıldı mı, sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. TRT 1'in çok sevilen yapımı Gönül Dağı'nda Meryem'le Rıfat'ın ilişkisi çok konuşulmuştu. Meryem için hayatında önemli değişiklikler yapan Rıfat, son bölümde sarsıldı. Gönül Dağı 'Rıfat' Hüseyin Sevimli diziden çıktı mı?

GÖNÜL DAĞI RIFAT DİZİDEN AYRILDI MI?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı'nın cumartesi akşama gelen 57. son bölümüne Meryem ile Rıfat'ın konuşması damga vurdu. Gözleri görmeyen Meryem'in Rıfat'la tanışmasının ardından hayatı değişti. Rıfat, çok sevdiği Meryem için kahvehanesini satarak ameliyat masrafını çıkardı ve Meryem'in görmesini sağladı. Ancak Meryem gözleri açıldıktan sonra Rıfat'ı beğenmedi ve onu sevemediğini söyledi. Uzun bir konuşmanın ardından Rıfat, kendini dağa vururken; Meryem ise bir otobüste göründü...

Rıfat, Gönül Dağı'na çıkarak bir süre ortadan kayboldu. Güneşi Toplayan Adam'ın Rıfat'ın yerini söylemesinin ardından ise köydekiler o bölgeye koştu. Rıfat'ın yerinin belli olması sonrasında söylediği sözler de izleyicileri çok etkiledi...

GÖNÜL DAĞI RIFAT KİMDİR?

Dizide 'Kellerin Rıfat' lakabıyla tanınan Rıfat, Gedelli Kahvesi'nin sahibidir. Amcaoğullarıyla birlikte büyümüş olan Rıfat, Taner'i kendisine rakip olarak görür. Annesiyle yaşayan Çaycı Rıfat, son bölümlerde âma olan Meryem'e aşık olmuştur. Annesi bu aşka karşı çıkmaktadır.

HÜSEYİN SEVİMLİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hüseyin Sevimli, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olmuştur. Çok sayıda tiyatro oyununun yanı sıra Melekler ve Kumarbazlar, Adalet, Game Over, Gelecek, Ferah Feza gibi kısa ve uzun metrajlı filmlerde yer almıştır.

Oyuncu, BluTV'de yayınlanan Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nde Suat karakterini oynadı. Şimdilerde ise TRT1'de ekrana gelen Gönül Dağı dizisinde Çaycı Rıfat'ı canlandırıyor.

Haberler.com - Gündem