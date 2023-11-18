Gönül Dağı'nın genç oyuncusu Hazal Çağlar, mini elbiseli pozlarıyla büyüledi

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisindeki Asuman rolü ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan 27 yaşındaki Hazal Çağlar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu son olarak siyah mini elbisesiyle poz verdi.

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Instagram'da 300 bine yakın takipçisi bulunan Hazal Çağlar, siyah straplez mini elbisesiyle bir davete katıldı. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle hayran bırakan oyuncu, verdiği pozları da takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken "Buralar alev aldı" ve "Çok güzelsin" yorumları yapıldı. Oyuncunun Gönül Dağı dizisindeki rolünden dolayı eleştiren bazı kullanıcılar da "Bu kadar açık giyinmeye gerek var mı, dizide daha güzelsin" diyerek eleştirdi.