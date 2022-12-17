Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Dizi geçtiğimiz 2 hafta olmamıştı. Bugün de aynı şekilde yeni bölümü olacak mı merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı neden yok, neden başlamadı, geç mi başlayacak? 17 Aralık 2022 Gönül Dağı bu akşam ne zaman, saat kaçta, neden yok? İşte detaylar...

Gönül Dağı, 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan aile, dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Gönül Dağı neden yok, neden başlamadı, geç mi başlayacak? 17 Aralık 2022 Gönül Dağı bu akşam ne zaman, saat kaçta, neden yok? Gönül Dağı bu akşam geç mi başlar? Bilgiler sizlerle...

GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM NEDEN YOK, GEÇ Mİ BAŞLAYACAK?

Gönül Dağı bu akşam yeni bölümüyle saat 20:20 'de ekranlara gelecek. Dizi geçtiğimiz haftalarda Dünya Kupası maçları nedeniyle yoktu. Bugün yani 17 Aralık Cumartesi günü saat 20:20'de 78. bölümü ile ekranlarda olacak.

TRT 1 17 ARALIK YAYIN AKIŞI

17:00 - Ana Haber

18:00 - 2022 Dünya Kupası 3'üncülük Karşılaşması "Hırvatistan-Fas"

20:00 - Kupa Töreni "3'üncülük"

20:20 - Gönül Dağı

00:15 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi

GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

Dizi, yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış, Anadolu halkının yaşamını konu alan bozkır öykülerinden uyarlanmıştır. Sloganı "Bozkırda bir Anadolu masalı" olarak dizinin afişinde yayınlandı.

Dizi, "Gedelli" adındaki bir kasabada yaşayan üç amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini anlatmaktadır. Çocukluk yıllarından beri bir şeyleri icat etme, teknolojik araçlarla uğraşıp tamir etme gibi küçük çapta mucitlikler sergileyen bu üç kuzen, büyüdüklerinde de icatlar yapmaya devam ediyorlar ve farklı bir kanat yapısıyla bir uçak geliştiriyorlar...