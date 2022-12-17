TRT 1'in sevilen yapımlarından olan Gönül Dağı bugün biraz geç başlayacak. Peki, Gönül Dağı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gönül Dağı yeni bölümü saat kaçta başlıyor? Gönül Dağı hangi gün? Gönül Dağı Cumartesi günü mü? Gönül Dağı 78. bölüm bugün mü? İşte detaylar...

Gönül Dağı, 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan aile, dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Gönül Dağı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gönül Dağı yeni bölümü saat kaçta başlıyor? Gönül Dağı hangi gün? Gönül Dağı yeni bölümleri ne zaman yayınlanıyor? Gönül Dağı bitti mi, final mi?

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gönül Dağı her Cumartesi saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor. Bazı haftalar maç dolayısıyla yayınlanmıyor veya geç başlayabiliyor.

GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM NEDEN YOK, GEÇ Mİ BAŞLAYACAK?

Gönül Dağı bu akşam yeni bölümüyle saat 20:20 'de ekranlara gelecek. Dizi geçtiğimiz haftalarda Dünya Kupası maçları nedeniyle yoktu. Bugün yani 17 Aralık Cumartesi günü saat 20:20'de 78. bölümü ile ekranlarda olacak.

TRT 1 17 ARALIK YAYIN AKIŞI

17:00 - Ana Haber

18:00 - 2022 Dünya Kupası 3'üncülük Karşılaşması "Hırvatistan-Fas"

20:00 - Kupa Töreni "3'üncülük"

20:20 - Gönül Dağı

00:15 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİMLER?

Taner Kaya (Berk Atan): Kasabada türlü türlü icatlar yapan zeki, akıllı, bilgili ve hayalperest bir gençtir.

Dilek Akgün Kaya (Gülsim Ali): Taner'in çocukluk aşkıdır. Jeoloji mühendisidir.

Zahide Kaya Arslan (Ecem Özkaya): Taner'in ablasıdır. Sefer'in karısıdır.

Sefer Arslan (Ferdi Sancar): Kasabanın namuslu, dürüst, iyi kalpli bir bireyidir. Zahide'nin kocasıdır.

Ramazan Kaya (Cihat Süvarioğlu): Taner ve Veysel'in amca oğludur. Komik ve enerjiktir.

Veysel Kaya (Semih Ertürk): Ramazan ve Taner'in amca oğludur. Kolayca sinirlenir.