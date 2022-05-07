Gönül Dağı, 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan aile, komedi, aşk ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Gönül Dağı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gönül Dağı yeni bölüm hangi gün? Cumartesi mi? Gönül Dağı yeni bölümleri hangi günler oluyor? Gönül Dağı bugün yok mu? Gönül Dağı haftaya mı olacak?

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gönül Dağı her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor.

Fakat dizi bugün tekrar bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümü haftaya 14 Mayıs Cumartesi günü yayınlanacak. Dizi 1 hafta ara veriyor.

GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? (7 MAYIS CUMARTESİ)

Gönül Dağı bugün tekrar bölümüyle ekranlara gelecek. Yapılan açıklamaya göre dizinin yeni bölümü haftaya 14 Mayıs günü ekranlara geliyor. Bugün TRT 1'de saat 20:00 'da Gönül Dağı'nın tekrar bölümü olacak. Yeni bölüm haftaya olacak.

7 MAYIS TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 - Ana Haber

20:00 - Gönül Dağı (Tekrar bölümü)

23:00 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi

GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

Dizi, yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış, Anadolu halkının yaşamını konu alan bozkır öykülerinden uyarlanmıştır. Sloganı "Bozkırda bir Anadolu masalı" olarak dizinin afişinde yayınlandı. Gedelli adındaki bir kasabada yaşayan üç tane amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini anlatmaktadır. Çocukluk yıllarından beri bir şeyleri icat etme, teknolojik araçlarla uğraşıp tamir etme gibi küçük çapta mucitlikler yapan bu üç kuzen, büyüdüklerinde de icatlar yapmaya devam ediyorlar ve farklı bir kanat yapısıyla bir uçak geliştiriyorlar.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİMLER?

Taner Kaya (Berk Atan): Kasabada türlü türlü icatlar yapan zeki, akıllı, bilgili ve hayalperest bir gençtir.

Dilek Akgün Kaya (Gülsim Ali): Taner'in çocukluk âşkıdır. Jeoloji mühendisidir.

Zahide Kaya Arslan (Ecem Özkaya): Taner'in ablasıdır. Sefer'in karısıdır.

Sefer Arslan (Ferdi Sancar): Kasabanın namuslu, dürüst, iyi kalpli bir bireyidir. Zahide'nin kocasıdır.

Ramazan Kaya (Cihat Süvarioğlu): Taner ve Veysel'in amca oğludur. Komik ve enerjiktir.

Veysel Kaya (Semih Ertürk): Ramazan ve Taner'in amca oğludur. Kolayca sinirlenir.

Cemile Çakır Kaya (Nazlı Pınar Kaya): Veysel'in karısıdır. Sevimli ve eğlenceli birisidir.

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