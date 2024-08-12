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Gönül Dağı ne zaman başlıyor 2024-25? Gönül Dağı bu hafta yayınlanacak mı?

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Geçtiğimiz yıl izleyicileri ekrana bağlayan Gönül Dağı dizisinin bu yıl ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı bu hafta yayınlanacak mı?

Gönül Dağı ne zaman başlıyor ve Gönül Dağı bu hafta yayınlanacak mı, soruları yeni sezon öncesi merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Gönül Dağı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı bu hafta yayınlanacak mı?

GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

Dizi, yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış, Anadolu halkının yaşamını konu alan bozkır öykülerinden uyarlanmıştır. Sloganı "Bozkırda bir Anadolu masalı" olarak dizinin afişinde yayınlandı.[7]

Dizi, "Gedelli" adındaki bir kasabada yaşayan üç amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini anlatmaktadır. Çocukluk yıllarından beri bir şeyleri icat etme, teknolojik araçlarla uğraşıp tamir etme gibi küçük çapta mucitlikler sergileyen bu üç kuzen, büyüdüklerinde de icatlar yapmaya devam ediyorlar ve farklı bir kanat yapısıyla bir uçak geliştiriyorlar...

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gönül Dağı ne zaman başlayacağına dair henüz bilgi paylaşılmadı.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

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