Gönül Dağı ne zaman başlayacak? Bugün Gönül Dağı yok mu? TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi olan Gönül Dağı'nın yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Güçlü kadrosu ve ilgi çekici konusu ile yayınlandığı günden beri ilgiyle takip edilen Gönül Dağı ne zaman başlayacak? Bugün Gönül Dağı yok mu? TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...