TRT 1 kanalında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde rol alan Ali Düşenkalkar diziden mi ayrılıyor merak ediliyor. Gönül Dağı Muammer neden yok, ayrıldı mı gündeme geliyor. Ali Düşenkalkar Gönül Dağı dizisinden ayrılıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Gönül Dağı Muammer neden yok, ayrıldı mı? Ali Düşenkalkar Gönül Dağı dizisinden ayrılıyor mu?

Gönül Dağı Muammer neden yok, ayrıldı mı? Ali Düşenkalkar Gönül Dağı dizisinden ayrılıyor mu?

Gönül Dağı Muammer neden yok, ayrıldı mı ve Ali Düşenkalkar Gönül Dağı dizisinden ayrılıyor mu sorularına yanıt aranıyor. Usta oyuncu Ali Düşenkalkar, uzun süredir rol aldığı Gönül Dağı dizisinden ayrılıyor. Gönül Dağı Muammer neden yok, ayrıldı mı? Ali Düşenkalkar Gönül Dağı dizisinden ayrılıyor mu? Detaylar haberimizdedir…

GÖNÜL DAĞI MUAMMER NEDEN YOK?

Başrollerinde Berk Atan, Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Ferdi Sancar ve Ali Düşenkalkar'ın yer aldığı Gönül Dağı dizisi, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitleyen dizide rol alan Ali Düşenkalkar, kadroya veda ediyor.

GÖNÜL DAĞI MUAMMER AYRILDI MI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Düşenkalkar senaryodaki hikayesi bittiği için 116. bölüm itibariyle ekipten ayrılacak. Daha önce de ayrılık haberleri çıkan ancak yalanlanan oyuncu başından beri rol aldığı dizide Muammer rolünü canlandırıyordu. Düşenkalkar, kadroya veda ettikten sonra bir süre yeni projeleri değerlendirecek.

62 yaşındaki usta oyuncunun geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle kadroya veda edeceği ileri sürülmüş bağlı olduğu menajerlik şirketi iddiayı yalanlayarak "Ali Bey'in hiçbir sağlık problemi yoktur" denilmişti.

ALİ DÜŞENKALKAR GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Usta oyuncu Ali Düşenkalkar, uzun süredir rol aldığı Gönül Dağı dizisinden ayrılıyor. Düşenkalkar senaryodaki hikayesi bittiği için 116. bölüm itibariyle ekibe veda edecek.