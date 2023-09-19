Gönül Dağı dizisi bu akşam yayınlandı. Kullanıcılar tarafından Gönül Dağı Meryem diziden ayrıldı mı? araştırılıyor. Peki, Gönül Dağı Meryem diziden ayrıldı mı, neden yok? Sevilay Gültekin Gönül Dağı'ndan ayrılıyor mu? İşte detaylar...

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı her Cumartesi izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümleriyle adından söz ettiren Gönül Dağı dizisinin Meryem rolü merak edildi. Peki, Gönül Dağı Meryem diziden ayrıldı mı, neden yok? Sevilay Gültekin Gönül Dağı'ndan ayrılıyor mu?

GÖNÜL DAĞI MERYEM AYRILDI MI, NEDEN YOK?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nın yeni sezonunda Zümre Meğreli, Güliz Aybay, Ecem Özkaya, Gülhan Tekin ve Sevilay Gültekin kadrodan ayrıldı. Dizide roket yaralanması sonucu yaralanan Veysel'i oynayan Semih Ertürk'ün kadrodan ayrılıp ayrılmayacağı ise henüz bilinmiyor.TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde beklenmedik vedalar yaşanmaya başladı. Yeni sezon bölümleriyle ekrana gelmeye başlayan dizide rol alan Zümre Meğreli, Güliz Aybay, Ecem Özkaya, Gülhan Tekin ve Sevilay Gültekin kadroya veda etti.

Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Yavuz Sepetçi, Efe Aydan ve Ulviye Karaca gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi yeni sezona 5 oyuncuyla ayrılarak başladı. Dizide rol alan Zümre Meğreli, Güliz Aybay, Ecem Özkaya, Gülhan Tekin ve Sevilay Gültekin veda ederken son fragman da kafaları karıştırdı. Dizinin yeni bölüm fragmanda Semih Ertürk'ün oynadığı Veysel, roketten dolayı yaralanıyor. Acil ameliyata alınan Veysel'in kurtulamadığı söylenirken Ertürk'ün kadrodan ayrılıp ayrılmadığı ise bilinmiyor.

GÖNÜL DAĞI BUGÜN VAR MI?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Gönül Dağı dizisi Cumartesi günü saat 20.00'da TRT1 ekranlarında yayınlanacaktır.

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gönül Dağı dizisi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilmektedir. Normalde dizi Yozgat'ta çekiliyor olarak bilinir. Çünkü dizide araçların plakası 66 'dır. 66 ise Yozgat'ın plakasıdır. Haliyle dizi Yozgat'ta çekiliyor sanılmaktadır. Fakat dizi seti Eskişehir'de yer alıyor.

Kısacası, yapılan açıklamaya göre dizi Eskişehir ilimizin Sivrihisar ilçesinde çekilmektedir. Ek olarak dizideki Gedelli beldesi de Eskişehir'de bulunmaktadır.

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?

Gönül Dağı her Cumartesi saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor.