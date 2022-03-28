Gönül Dağı Meryem diziden ayrıldı mı? Gönül Dağı 'Meryem' Sevilay Gültekin diziden çıktı mı?

Gönül Dağı Meryem diziden ayrıldı mı, sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. TRT 1'in çok konuşulan yapımı Gönül Dağı'nda Meryem'le Rıfat'ın ilişkisi çok konuşulmuştu. Meryem için hayatında önemli değişiklikler yapan Rıfat, son bölümde sarsıldı. Gönül Dağı 'Meryem' Sevilay Gültekin diziden çıktı mı?

GÖNÜL DAĞI MERYEM DİZİDEN AYRILDI MI?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı'nın cumartesi akşama gelen 57. son bölümüne Meryem ile Rıfat'ın konuşması damga vurdu. Gözleri görmeyen Meryem'in Rıfat'la tanışmasının ardından hayatı değişti. Rıfat, çok sevdiği Meryem için kahvehanesini satarak ameliyat masrafını çıkardı ve Meryem'in görmesini sağladı. Ancak Meryem gözleri açıldıktan sonra Rıfat'ı beğenmedi ve onu sevemediğini söyledi. Uzun bir konuşmanın ardından Rıfat, kendini dağa vururken; Meryem ise bir otobüste göründü...

Meryem, okumak istediğini açıklayarak artık burada kalamayacağını söyledi ancak diziden çıkıp çıkmadığı henüz belli olmadı.

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