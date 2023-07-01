Bugün TRT 1'de Gönül Dağı Kurban 2 filmi ekranlara gelecek. Film başlamasıyla birlikte izleyiciler film hakkında detayları merak etti. Peki, Gönül Dağı Kurban 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Gönül Dağı Kurban 2 nerede çekildi, hangi il ve ilçede çekildi? İşte detaylar...

Gönül Dağı Kurban 2 filminin ayrıntıları merak edildi. Peki, Gönül Dağı Kurban 2 filminin konusu nedir? Gönül Dağı Kurban 2 film oyuncuları kimlerdir? Gönül Dağı Kurban 2 nerede çekildi, hangi il ve ilçede geçiyor?

GÖNÜL DAĞI KURBAN 2 KONUSU NEDİR?

"Gedelli'de zaman; Dilek'in henüz kasabaya gelmediği, Ramazan'ı arıların sokmasıyla Taner'in 'Arı Kanadı Uçuş Sistemi'yle uçağını yapmaya karar vermesinden sonrasıdır. Veysel ve Cemile'nin evliliklerinin birinci yılı, Ramazan'ın Asuman'a aşık olmasının sene-i devriyesidir.

Amcaoğulları, kurbanlık işine girer… sermaye ise, Veysel ve Cemile'nin düğününde takılan altınlardır…

Amcaoğulları için tek motivasyon, yeni sistemle uçaklarını bir an önce bitirmektir. Ancak ne kadar uğraşsalar da iş yine dönüp dolaşıp motorun yetersiz kalmasında düğümlenmektedir. Amcaoğullarına motor, motoru almak için de para lazımdır. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Taner'in aklına kurbanlık işine girme fikri gelir. Sermayeleri ise Cemile ile Veysel'in düğününde takılan altınlardır.

Kurbanlıklar çalınınca işler karışır…

Dişçi Musa'dan gizli altınları alırlar ve kurbanlık işine girerler. Kendilerince kurbanları satacak, gelen paralarla hem motoru alacaklar, hem de altınları geri yerine koyacaklardır. Lakin işler planlandığı gibi gitmez. Kurbanlıklara bekçilik yapması gereken Ramazan; Asuman'ın kültür merkezinde dinletisi olduğunu öğrenince ağılı terk eder. Sabahı bayramın birinci günüdür, kasabalı kurbanını almak için ağıla gelecektir. Amcaoğulları sabah olduğunda kurbanlıkların çalındığını fark edince işler karışır. Kimselere durumu çaktırmadan acilen kurbanlıkları bulmaları gerekmektedir. Bozkırın altını üstüne getiren amcaoğulları her köşe bucakta kurbanlıkları aramaya başlarlar.

Amcaoğulları, kurbanlıkları ararken bir ipucu bulur, ancak bu ipucunun sonu karakolda biter…

Öte yanda ise hem kasabalılar hem de yağlı güreş organizasyonu için yirmi tane kurbanlık alan Gedelli Belediyesi, kurbanlıklarını sormaktadır. Zahide ile Cemile durumu idare etmeye çabalamakta, kurbanlıkların çalındığını gizlemeye çalışmaktadır. Yardımlarına Sefer yetişir, el birliğiyle insanları oyalamaya çalışırlar. Ancak saatler ilerledikçe durumlar iyice kötüleşmeye başlar…

Amcaoğulları, işleri yoluna koyup amaçlarına ulaşabilecek mi?

Kurbanlıkların peşinde olan amcaoğulları içinse zaman azalmaktadır. Türlü türlü olayların içine girip çıkarlar ve sonunda bir ipucu bulurlar. Ancak bu ipucunun sonu karakolda biter. Hem kasaba tarafında hem de karakol tarafında geriye tek bir soru kalır. Amcaoğulları işleri yoluna koyup amaçlarına ulaşabilecek midir?"

GÖNÜL DAĞI KURBAN 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Gönül Dağı dizisi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilmektedir.

GÖNÜL DAĞI KURBAN 2 OYUNCU KADROSU

Taner Kaya (Berk Atan)

Zahide Kaya Arslan (Ecem Özkaya)

Sefer Arslan (Ferdi Sancar)

Ramazan Kaya (Cihat Süvarioğlu)

Veysel Kaya (Semih Ertürk)

Cemile Çakır Kaya (Nazlı Pınar Kaya)

Asuman Korkmaz Kaya (Hazal Çağlar)

Kenan Acar (Serkan Kuru)