Gönül Dağı Keriman kimdir? Gönül Dağı'nın Keriman'ı Çiğdem Aygün kaç yaşında, aslen nereli?

TRT1 ekranında Cumartesi akşamları yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümleri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, Gönül Dağı Keriman kimdir? Gönül Dağı'nın Keriman'ı Çiğdem Aygün kaç yaşında, aslen nereli? Çiğdem Aygün hayatı ve biyografisi nedir?