Gönül Dağı Keriman kimdir? Gönül Dağı'nın Keriman'ı Çiğdem Aygün kaç yaşında, aslen nereli?
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TRT1 ekranında Cumartesi akşamları yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümleri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, Gönül Dağı Keriman kimdir? Gönül Dağı'nın Keriman'ı Çiğdem Aygün kaç yaşında, aslen nereli? Çiğdem Aygün hayatı ve biyografisi nedir?
Gönül Dağı dizisinde Keriman karakterine Çiğdem Aygün hayat veriyor. Peki, Gönül Dağı Keriman kimdir? Gönül Dağı'nın Keriman'ı Çiğdem Aygün kaç yaşında, aslen nereli? Çiğdem Aygün hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
GÖNÜL DAĞI KERİMAN KİMDİR?
Gönül Dağı dizisinde Keriman karakterine Çiğdem Aygün hayat veriyor.
Çiğdem Aygün, 1987 yılında Şanlıurfa'da doğmuştur. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.
İlk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Ustura Kemal dizisi ile yaşamıştır.
Star Tv ekranlarında yayınlanan; başrolü Nilay Deniz ve Seçkin Özdemir'in paylaştığı Ateş Böceği dizisinin kadrosunda yer almış ve Sıdıka karakterini canlandırmıştır.