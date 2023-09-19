Son dönemlerin popüler dizilerinden Gönül Dağı, birkaç oyuncunun ayrılık haberiyle gündeme geldi. Dizi takipçileri, ayrılan oyuncuların kimler olduğunu merakla bekliyor. Peki, Gönül Dağı hangi oyuncu ayrıldı? Gönül Dağı ayrılan oyuncular kimler? İşte detaylar...

Gönül Dağı dizisinden hangi oyuncular ayrıldı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 kanalının sevilen dizisi Gönül Dağı her Cumartesi seyirciyi ekrana kilitliyor. Gönül Dağı'nın yeni sezonundabeklenmedik vedalar yaşandı. Gönül Dağı'ndan hangi oyuncular ayrıldı merak konusu oldu. Peki, Gönül Dağı hangi oyuncu ayrıldı? Gönül Dağı ayrılan oyuncular kimler? Detaylar haberimizde...

GÖNÜL DAĞI HANGİ OYUNCU AYRILDI?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nın yeni sezonunda Zümre Meğreli, Güliz Aybay, Ecem Özkaya, Gülhan Tekin ve Sevilay Gültekin kadrodan ayrıldı. Dizide roket yaralanması sonucu yaralanan Veysel'i oynayan Semih Ertürk'ün kadrodan ayrılıp ayrılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

GÖNÜL DAĞI AYRILAN OYUNCULAR KİMLER?