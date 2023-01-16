Gönül Dağı Halime ölecek mi, diziden ayrılacak mı?

Kısa bir ara veren Gönül Dağı Dizisi yeniden severleriyle bir araya geldi. Cumartesi akşamlarının unutulmaz dizisi Dönül Dağı bu akşam 81. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Başrolünde Berk Atan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı dizinin son bölümünde Halime'nin rahatsızlığı diziden ayrılacak mı sorusunu aklılara getirdi. Peki, Gönül Dağı Halime ölecek mi, diziden ayrılacak mı?