Gönül Dağı Halime ölecek mi, diziden ayrılacak mı?
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Kısa bir ara veren Gönül Dağı Dizisi yeniden severleriyle bir araya geldi. Cumartesi akşamlarının unutulmaz dizisi Dönül Dağı bu akşam 81. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Başrolünde Berk Atan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı dizinin son bölümünde Halime'nin rahatsızlığı diziden ayrılacak mı sorusunu aklılara getirdi. Peki, Gönül Dağı Halime ölecek mi, diziden ayrılacak mı?
Gönül Dağı 82. bölümden fragman yayınlandı. Fragmanda Halime'nin veda etmesi kafaları karıştırdı. Peki, Gönül Dağı Halime ölecek mi, diziden ayrılacak mı? İşte detaylar haberimizde...
GÖNÜL DAĞI HALİME DİZİDEN ÇIKIYOR MU?
Fragmanda Halime'nin "Ola ki dönemeyecek gibi olursam, beni evime getirin. Öleceksem yuvamda öleyim" sözleri dikkat çekti. Halime'nin diziden çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu.
Karakteri canlandıran Şebnem Dilligil'in kadrodan ayrılacağı iddia ediliyor.