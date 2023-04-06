TRT'nin sevilen dizileri arasında yer alan ve yayınlandığı günden itibaren insanların ilgisini ve beğenisini kazanan dizi insanlar tarafından araştırılıyor. Önceki bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Gönül Dağı fragman yayınlandı mı? ve Gönül Dağı fragman izle aramasını yapmaktadır. Peki, Gönül dağı fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 92. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül dağı 92. bölüm fragmanı izle!

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GÖNÜL DAĞI KONUSU NEDİR?



Dizi, yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış, Anadolu halkının yaşamını konu alan bozkır öykülerinden uyarlanmıştır. Sloganı "Bozkırda bir Anadolu masalı" olarak dizinin afişinde yayınlandı.

Dizi, "Gedelli" adındaki bir kasabada yaşayan üç amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini anlatmaktadır. Çocukluk yıllarından beri bir şeyleri icat etme, teknolojik araçlarla uğraşıp tamir etme gibi küçük çapta mucitlikler sergileyen bu üç kuzen, büyüdüklerinde de icatlar yapmaya devam ediyorlar ve farklı bir kanat yapısıyla bir uçak geliştiriyorlar...

GÖNÜL DAĞI 92. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!