TRT'nin sevilen dizileri arasında yer alan ve yayınlandığı günden itibaren insanların ilgisini ve beğenisini kazanan dizi insanlar tarafından araştırılıyor. Önceki bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Gönül Dağı fragman yayınlandı mı? ve Gönül Dağı fragman izle aramasını yapmaktadır. Peki, Gönül dağı fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 89. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül dağı 89. bölüm fragmanı izle!

Gönül dağı fragmanı yayınlandı mı? sorusu merak ediliyor. Yeni bölümleri için yayınlanan fragmanları ile birlikte insanları heyecanlandıran dizinin fragmanını merak edenler Gönül Dağı fragman yayınlandı mı? Sorusunu veya Gönül Dağı fragman izle aramasını gerçekleştiriyor. Yeni bölümde neler olacağı, izleyiciler tarafından merak konusu haline geliyor ve heyecanla bekleniyor. Peki, Gönül dağı fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 89. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül dağı 89. bölüm fragmanı izle! İşte Gönül Dağı yeni fragmanı...

GÖNÜL DAĞI 89. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Gönül Dağı, bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatıyor. Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtan Gönül Dağı her cumartesi #TRT1'de!

Ülkemizin çok önemli sorunlarına parmak basarak, sevgi, saygı, hoşgörü ve geleneksel değerlerimizle harmanlanmış samimi senaryosu ile izleyicileri hem duygulandıran hem de yüzlerinden tebessümü eksik etmeyen Gönül Dağı, üçüncü sezonda da gençleri girişimcilik konusunda motive etmeye ve onlara rehberlik etmeye devam edecek.

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı yapıyor.Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Zümre Meğreli, Sait Seçkin, Güliz Aybay, Öznur Yağcı, Hande Nur Tekin ve Sevilay Gültekin rol alıyor.