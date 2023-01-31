TRT'nin sevilen dizileri arasında yer alan ve yayınlandığı günden itibaren insanların ilgisini ve beğenisini kazanan dizi insanlar tarafından araştırılıyor. Önceki bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Gönül Dağı fragman yayınlandı mı? ve Gönül Dağı fragman izle aramasını yapmaktadır. Peki, Gönül dağı fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 85. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül dağı 85. bölüm fragmanı izle!

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GÖNÜL DAĞI 85. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 85. bölüm fragmanı yayınlandı.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Gönül Dağı dizisi, bozkırda yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatmaktadır. Şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesini anlatmaktadır.