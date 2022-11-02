TRT'nin sevilen dizileri arasında yer alan ve yayınlandığı günden itibaren insanların ilgisini ve beğenisini kazanan dizi insanlar tarafından araştırılıyor. Önceki bölümün sone ermesinin ardından izleyiciler Gönül Dağı fragman yayınlandı mı? ve Gönül Dağı fragman izle aramasını yapmaktadır. Peki, Gönül dağı fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 75. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül dağı 75. bölüm fragmanı izle!

Gönül dağı fragmanı yayınlandı mı? sorusu merak ediliyor. Yeni bölümleri için yayınlanan fragmanları ile birlikte insanları heyecanlandıran dizinin fragmanını merak edenler Gönül Dağı fragman yayınlandı mı? Sorusunu veya Gönül Dağı fragman izle aramasını gerçekleştiriyor. Yeni bölümde neler olacağı, izleyiciler tarafından merak konusu haline geliyor ve heyecanla bekleniyor. Peki, Gönül dağı fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 75. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül dağı 75. bölüm fragmanı izle! İşte Gönül Dağı yeni fragmanı!

GÖNÜL DAĞI 75. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 75. bölüm fragmanı yayınlandı.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Gönül Dağı dizisi, bozkırda yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatmaktadır. Şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesini anlatmaktadır.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?



Berk Atan - Taner Kaya

Ecem Özkaya - Zahide Kaya/Arslan

Ferdi Sancar - Sefer Arslan

Cihat Süvarioğlu - Ramazan Kaya

Semih Ertürk - Veysel Kaya

Ali Düşenkalkar - Muammer Kaya

Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya

Nazlı Pınar Kaya - Cemile Çakır/Kaya

Şebnem Dilligil - Halime Kaya

Feyza Işık - Döndü Kaya

Gülhan Tekin - Günşıl Kaya

Yavuz Sepetçi - Abdullah Kaya

Ege Aydan - Münir Korkmaz

Hazal Çağlar - Asuman Korkmaz/Kaya

Nuri Gökaşan - Musa Çakır

Eser Eyüboğlu - Selami Fersoy

Hüseyin Sevimli - Rıfat Turan

Çiğdem Aygün - Keriman Yavru/Fersoy