Birçok izleyici tarafından sevilerek izlenen dizilerden bir tanesi haline gelen Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü oldukça merak ediliyor. Peki Gönül dağı fragmanı yayınlandı mı? Gönül dağı 66. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül dağı fragman izle!

İzleyicileri tarafından yeni bölümü oldukça merak edilen dizinin, fragmanı da oldukça merak ediliyor. Seyircilerin en sık arattığı konulardan bir tanesi de "Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı?" sorusu oluyor. Peki birçok kişi tarafından merak edilen ve sıkı takip edilmekte olan Gönül dağı fragmanı yayınlandı mı? Gönül dağı 66. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül dağı fragman izle!

GÖNÜL DAĞI FRAGMANI

Gönül Dağı yeni sezonu ile birlikte geçtiğimiz hafta izleyicileri ile buluşmuştu. 3 Eylül Cumartesi günü yayınlanacak olan 66. Bölüm ile birlikte TRT1 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Ekranlarda izleyicileri ile buluşacak olan dizinin fragmanı ise 28 Ağustos tarihinde izleyicileri ile buluştu.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesi anlatılıyor. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek ekrana uyarlandı. Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi… Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı anlatıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI