TRT'nin sevilen dizileri arasında yer alan ve yayınlandığı günden itibaren insanların ilgisini ve beğenisini kazanan dizi insanlar tarafından araştırılıyor. Önceki bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Gönül Dağı fragman yayınlandı mı? ve Gönül Dağı fragman izle aramasını yapmaktadır. Peki, Gönül dağı fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 108. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül dağı 108. bölüm fragmanı izle!

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GÖNÜL DAĞI 108. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

108. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gönül Dağı dizisi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilmektedir. Normalde dizi Yozgat'ta çekiliyor olarak bilinir. Çünkü dizide araçların plakası 66 'dır. 66 ise Yozgat'ın plakasıdır. Haliyle dizi Yozgat'ta çekiliyor sanılmaktadır. Fakat dizi seti Eskişehir'de yer alıyor.

Kısacası, yapılan açıklamaya göre dizi Eskişehir ilimizin Sivrihisar ilçesinde çekilmektedir. Ek olarak dizideki Gedelli beldesi de Eskişehir'de bulunmaktadır.

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?

Gönül Dağı her Cumartesi saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor.

GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

Yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış, Anadolu halkının yaşamını konu alan bozkır öykülerinden uyarlanmıştır. Sloganı "Bozkırda bir Anadolu masalı" olarak dizinin afişinde yayınlandı.

Dizi, "Gedelli" adındaki bir kasabada yaşayan üç tane amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini anlatmaktadır. Çocukluk yıllarından beri bir şeyleri icat etme, teknolojik araçlarla uğraşıp tamir etme gibi küçük çapta mucitlikler yapan bu üç kuzen, büyüdüklerinde de icatlar yapmaya devam ediyorlar ve farklı bir kanat yapısıyla bir uçak geliştiriyorlar.

Bir yandan kuzenlerin mucitlik aşkı ve üretme kabiliyeti, diğer yandan kasabada gerçekleşen komik olaylar ve aşk ilişkileri, diziyi eğlenceli kılmaktadır.