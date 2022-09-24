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Gönül Dağı fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni fragman İZLE! Gönül dağı 69. Bölüm yeni fragman yayınlandı mı? 24 Eylül Gönül Dağı Fragman!

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Gönül Dağı fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni fragman İZLE! Gönül dağı 69. Bölüm yeni fragman yayınlandı mı? 24 Eylül Gönül Dağı Fragman!

Birçok kişinin severek izlediği televizyon dizileri arasında yer alan Gönül Dağı dizisi, birçok kişi tarafından merak edilmekte. Her hafta cumartesi günü izleyicileri ile buluşan dizi, oldukça seviliyor ve ilgi görüyor. Peki Gönül Dağı fragman yayınlandı mı? Gönül dağı 69. Bölüm yeni fragman yayınlandı mı?

TRT'nin sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisi, 24 Eylül Cumartesi günü TRT ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. 24 Eylül Cumartesi günü yayınlanacak olan 69. Bölüm fragmanı birçok izleyici tarafından merak ediliyor. Peki Gönül Dağı fragman yayınlandı mı? Gönül dağı 69. Bölüm yeni fragman yayınlandı mı?

Gönül Dağı dizisi, bozkırda yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatmaktadır. Şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesini anlatmaktadır.

Berk Atan - Taner Kaya

Ecem Özkaya - Zahide Kaya/Arslan

Ferdi Sancar - Sefer Arslan

Cihat Süvarioğlu - Ramazan Kaya

Semih Ertürk - Veysel Kaya

Ali Düşenkalkar - Muammer Kaya

Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya

Nazlı Pınar Kaya - Cemile Çakır/Kaya

Şebnem Dilligil - Halime Kaya

Feyza Işık - Döndü Kaya

Gülhan Tekin - Günşıl Kaya

Yavuz Sepetçi - Abdullah Kaya

Ege Aydan - Münir Korkmaz

Hazal Çağlar - Asuman Korkmaz/Kaya

Nuri Gökaşan - Musa Çakır

Eser Eyüboğlu - Selami Fersoy

Hüseyin Sevimli - Rıfat Turan

Çiğdem Aygün - Keriman Yavru/Fersoy

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gönül Dağı Dizi Gündem Haberler

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