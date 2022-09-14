Birçok kişinin severek izlediği televizyon dizileri arasında yer alan Gönül Dağı dizisi, birçok kişi tarafından merak edilmekte. Peki Gönül Dağı fragman yayınlandı mı? Gönül dağı 68. Bölüm yeni fragman yayınlandı mı?

TRT'nin sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisi, 17 Eylül Cumartesi günü TRT ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. 17 Eylül Cumartesi günü yayınlanacak olan 68. Bölüm fragmanı birçok izleyici tarafından merak ediliyor. Peki Gönül Dağı fragman yayınlandı mı? Gönül dağı 68. Bölüm fragmanyeni yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı 68. Bölüm yeni fragmanı 13 Eylül tarihinde yayınlandı.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Gönül Dağı dizisi, bozkırda yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatmaktadır. Şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesini anlatmaktadır.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Berk Atan - Taner Kaya

Ecem Özkaya - Zahide Kaya/Arslan

Ferdi Sancar - Sefer Arslan

Cihat Süvarioğlu - Ramazan Kaya

Semih Ertürk - Veysel Kaya

Ali Düşenkalkar - Muammer Kaya

Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya

Nazlı Pınar Kaya - Cemile Çakır/Kaya

Şebnem Dilligil - Halime Kaya

Feyza Işık - Döndü Kaya

Gülhan Tekin - Günşıl Kaya

Yavuz Sepetçi - Abdullah Kaya

Ege Aydan - Münir Korkmaz

Hazal Çağlar - Asuman Korkmaz/Kaya

Nuri Gökaşan - Musa Çakır

Eser Eyüboğlu - Selami Fersoy

Hüseyin Sevimli - Rıfat Turan

Çiğdem Aygün - Keriman Yavru/Fersoy