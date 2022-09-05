Gönül Dağı fragman yayınlandı mı? Gönül dağı 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni fragman izle!
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Birçok kişinin severek izlediği televizyon dizileri arasında yer alan Gönül Dağı dizisi, birçok kişi tarafından merak edilmekte. Peki, Gönül Dağı fragman yayınlandı mı? Gönül dağı 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni fragman izle!
TRT'nin sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisi, 10 Eylül Cumartesi günü TRT ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. 10 Eylül Cumartesi günü yayınlanacak olan 67. Bölüm fragmanı birçok izleyici tarafından merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı fragman yayınlandı mı? Gönül dağı 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni fragman izle!
İzleyiciler tarafından heyecanla beklenen Gönül Dağı dizisinin 67. Bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Merakla beklenen Gönül Dağı 67. Bölüm ise 10 Eylül Cumartesi günü TRT1 ekranlarında izleyicileri ile buluşacak.
Gönül Dağı dizisi, bozkırda yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatmaktadır. Şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesini anlatmaktadır.
Berk Atan - Taner Kaya
Ecem Özkaya - Zahide Kaya/Arslan
Ferdi Sancar - Sefer Arslan
Cihat Süvarioğlu - Ramazan Kaya
Semih Ertürk - Veysel Kaya
Ali Düşenkalkar - Muammer Kaya
Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya
Nazlı Pınar Kaya - Cemile Çakır/Kaya
Şebnem Dilligil - Halime Kaya
Feyza Işık - Döndü Kaya
Gülhan Tekin - Günşıl Kaya
Yavuz Sepetçi - Abdullah Kaya
Ege Aydan - Münir Korkmaz
Hazal Çağlar - Asuman Korkmaz/Kaya
Nuri Gökaşan - Musa Çakır
Eser Eyüboğlu - Selami Fersoy
Hüseyin Sevimli - Rıfat Turan
Çiğdem Aygün - Keriman Yavru/Fersoy