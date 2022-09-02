TRT1'in sevilen dizilerinden Gönül Dağı dizisinin fragmanı, izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. İzleyicilerin en merak ettiği sorular arasında Gönül Dağı fragman yayınlandı mı? Sorusu da yer alıyor. Peki, Gönül Dağı fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı 66. Bölüm 2. fragman izle! Gönül dağı 66. Bölüm 2. fragman yayınlandı mı?

TRT'nin sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisi, 27 Ağustos Cumartesi günü TRT ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. 27 Ağustos Cumartesi günü yayınlanacak olan 66. Bölüm fragmanı birçok izleyici tarafından merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı 66. Bölüm 2. fragman izle! Gönül dağı 66. Bölüm 2. fragman yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI FRAGMAN

Gönül Dağı dizisinin izleyiciler tarafından merakla beklenen 66. Bölümün ikinci fragmanı izleyicilerle buluştu.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Gönül Dağı dizisi, bozkırda yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatmaktadır. Şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesini anlatmaktadır.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?