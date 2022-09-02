Gönül Dağı fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı 66. Bölüm 2. fragman izle! Gönül dağı 66. Bölüm 2. fragman yayınlandı mı?
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TRT1'in sevilen dizilerinden Gönül Dağı dizisinin fragmanı, izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. İzleyicilerin en merak ettiği sorular arasında Gönül Dağı fragman yayınlandı mı? Sorusu da yer alıyor. Peki, Gönül Dağı fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı 66. Bölüm 2. fragman izle! Gönül dağı 66. Bölüm 2. fragman yayınlandı mı?
TRT'nin sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisi, 27 Ağustos Cumartesi günü TRT ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. 27 Ağustos Cumartesi günü yayınlanacak olan 66. Bölüm fragmanı birçok izleyici tarafından merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı 66. Bölüm 2. fragman izle! Gönül dağı 66. Bölüm 2. fragman yayınlandı mı?
Gönül Dağı dizisinin izleyiciler tarafından merakla beklenen 66. Bölümün ikinci fragmanı izleyicilerle buluştu.
Gönül Dağı dizisi, bozkırda yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatmaktadır. Şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesini anlatmaktadır.
- Berk Atan - Taner Kaya
- Ecem Özkaya - Zahide Kaya/Arslan
- Ferdi Sancar - Sefer Arslan
- Cihat Süvarioğlu - Ramazan Kaya
- Semih Ertürk - Veysel Kaya
- Ali Düşenkalkar - Muammer Kaya
- Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya
- Nazlı Pınar Kaya - Cemile Çakır/Kaya
- Şebnem Dilligil - Halime Kaya
- Feyza Işık - Döndü Kaya
- Gülhan Tekin - Günşıl Kaya
- Yavuz Sepetçi - Abdullah Kaya
- Ege Aydan - Münir Korkmaz
- Hazal Çağlar - Asuman Korkmaz/Kaya
- Nuri Gökaşan - Musa Çakır
- Eser Eyüboğlu - Selami Fersoy
- Hüseyin Sevimli - Rıfat Turan
- Çiğdem Aygün - Keriman Yavru/Fersoy