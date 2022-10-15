Gönül Dağı fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı fragman İZLE Full HD! Gönül dağı 71. Bölüm yeni fragman yayınlandı mı?
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TRT'nin sevilen dizileri arasında yer alan ve yayınlandığı günden itibaren insanların ilgisini ve beğenisini kazanan dizi insanlar tarafından araştırılıyor. Önceki bölümün sone ermesinin ardından izleyiciler Gönül Dağı fragman yayınlandı mı? ve Gönül Dağı fragman izle aramasını yapmaktadır. Peki, Gönül Dağı fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı fragman İZLE Full HD! Gönül dağı 71. Bölüm yeni fragman yayınlandı mı?
Yeni bölümleri için yayınlanan fragmanları ile birlikte insanları heyecanlandıran dizinin fragmanını merak edenler Gönül Dağı fragman yayınlandı mı? Sorusunu veya Gönül Dağı fragman izle aramasını gerçekleştiriyor. Yeni bölümde neler olacağı, izleyiciler tarafından merak konusu haline geliyor ve heyecanla bekleniyor. Peki, Gönül Dağı fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı fragman İZLE Full HD! Gönül dağı 71. Bölüm yeni fragman yayınlandı mı?
Gönül Dağı 72. Bölüm yeni fragmanı 11 Ekim tarihinde yayınlandı.
Gönül Dağı dizisi, bozkırda yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatmaktadır. Şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesini anlatmaktadır.
Berk Atan - Taner Kaya
Ecem Özkaya - Zahide Kaya/Arslan
Ferdi Sancar - Sefer Arslan
Cihat Süvarioğlu - Ramazan Kaya
Semih Ertürk - Veysel Kaya
Ali Düşenkalkar - Muammer Kaya
Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya
Nazlı Pınar Kaya - Cemile Çakır/Kaya
Şebnem Dilligil - Halime Kaya
Feyza Işık - Döndü Kaya
Gülhan Tekin - Günşıl Kaya
Yavuz Sepetçi - Abdullah Kaya
Ege Aydan - Münir Korkmaz
Hazal Çağlar - Asuman Korkmaz/Kaya
Nuri Gökaşan - Musa Çakır
Eser Eyüboğlu - Selami Fersoy
Hüseyin Sevimli - Rıfat Turan
Çiğdem Aygün - Keriman Yavru/Fersoy