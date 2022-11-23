Gönül Dağı final mi yapıyor? Gönül Dağı dizisi bitiyor mu? Gönül Dağı bitti mi?

Her bölümüyle izlenme oranlarını alt üst eden Gönül Dağı dizisi ile ilgili yeni bir karar alındı. Dizinin hayranlarını üzen karar sonrası Gönül Dağı final mi? Gönül Dağı bitiyor mu? Gönül Dağı bitti mi? Merak edildi. İşte, Gönül Dağı final mi yaptı? Detaylar...

Gönül Dağı final mi? Her bölümüyle izlenme oranlarını alt üst eden Gönül Dağı dizisi ile ilgili yeni bir karar alındı. Dizinin hayranlarını üzen karar sonrası Gönül Dağı final mi? Gönül Dağı bitiyor mu? Gönül Dağı bitti mi? Merak edildi. İşte, Gönül Dağı final mi yaptı? Detaylar haberimizde...

GÖNÜL DAĞI FİNAL Mİ?

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, yaklaşık 1 ay kadar ekranlara gelmeyecek. 77'inci bölümle izleyici karşısına çıkan dizi, 2022 Dünya Kupası maçlarının TRT ekranlarında yayınlanmasından dolayı bir ara verecek.

GÖNÜL DAĞI BİTTİ Mİ?

3 sezondur izleyiciyi ekran başına kilitleyen Gönül Dağı Katar'da başlayan 2022 Dünya Kupası nedeniyle 3 hafta ekranlarda olmayacak. TRT 1'de bu süreç boyunca Dünya Kupası maçları yayınlanacak. Dizi için alınan bu karar izleyicileri üzerken, 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında yeni bölüm yayınlanmayacak.

GÖNÜL DAĞI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NE OLMUŞTU?

Elif, annesinin kasabaya dönüşüyle birlikte ikilem içinde kalır. Geçmişin acı travmalarını derinden hisseden Elif, annesinin hikayesini öğrendiğinde onu affedebilecek midir? Amcaoğullarıyla en iyi nişan organizasyonunu yapma konusunda iddialaşan Cemile, Asuman ve Zahide kolları sıvamıştır. Asuman müzik okulunda Mahmut Tuncer'le karşılaşınca onu nişanda sahneye çıkmaya ikna eder. Mahmut Tuncer'in Gedelli'ye gelişiyle birlikte başta amcaoğulları olmak üzere herkeste hem şaşkınlık hem de sevinç oluşur. Büyük iş başardıklarını düşünen Cemile ve Asuman, nişan günü Mahmut Tuncer'in kaçırılmasıyla zor duruma düşer ve soluğu amcaoğullarının yanında alır.