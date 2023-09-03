Gönül Dağı dizisi Sivrihisar'ın turizm potansiyelini arttırdı

Gönül Dağı dizisinin Sivrihisar ilçesinde çekilmesi, bölgeye olan ilginin artmasına neden oldu. Sivrihisar, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle turistlerin sıkça tercih ettiği bir yer haline geldi. Dizinin çekimleriyle birlikte ilçe daha da popüler hale geldi.

Gönül Dağı dizisinin Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilmesi bölgeye olan ilginin artmasına neden oldu.

Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü olan ilçesi Sivrihisar, hem yerli hem de yabancı turistlerin sıkça tercih ettiği bir yer haline geldi. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'nün hayata geçirdiği başarılı projelerin yanı sıra, son yıllarda reyting rekorları kıran Gönül Dağı adlı televizyon dizisinin Sivrihisar'da çekilmesi ilçeye olan ilginin artmasına neden oldu. Zengin tarihi mirası ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Sivrihisar, "Gönül Dağı" dizisinin bu güzelliklere katkısıyla daha da popüler hale geldi. Dizinin dördüncü sezonunun çekimleri de Sivrihisar'da başladı. Çekimlerin yapıldığı mekanlar arasında özellikle Selçuklu dönemine ait olan Ulu Camii gibi tarihi yapılar büyük bir ilgi odağı haline geldi. Sivrihisar, tarihi yapıları ve kültürel değerleriyle tarih meraklılarının ilgisini topluyor.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Gönül Dağı dizisinin ilçenin doğal ve kültürel güzelliklerini daha fazla kişiye tanıttığına değinerek, "Sivrihisar köklü mazisi ile yurt içinden ve yurt dışından gelen turistlerin dikkatlerini çeken bir kentti. Gönül Dağı dizisi ile kentimizin tanıtımı daha da daha geniş bir kitleye ulaştı. Diziyi severek takip eden izleyenler adeta Sivrihisar'ın büyüsüne kapıldı. Turistlerimizin tarihi kentimize yoğun ilgisi bizleri mutlu etmektedir. Restorasyon, sokak sağlıklaştırma ve üst yapı hizmetlerine ek olarak, gezilebilecek kültürel mekanların sayısını arttırmak gibi hizmetlerimizle yerel halkımızın ve turistlerimizin memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR