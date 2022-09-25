Gün içerisinde dizi, film, magazin ve televizyonda görülen birçok kişi merak edilmekte ve araştırılmakta. Son dönemde araştırılan isim ise oyuncu Gülhan Tekin oldu. Peki, Gönül Dağı dizisi Günşıl kimdir? Gönül Dağı Günşıl'ı Gülhan Tekin kaç yaşında, nerelidir?

Her gün dizi, film, magazin ve televizyonda görülen ünlü isimler vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Kullanıcılar tarafından son dönemde merak edilen isim Gönül Dağı dizisindeki Günşıl rolüyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Gülhan Tekin oldu. Gülhan Tekin ile ilgili internette en çok merak edilen Gönül Dağı dizisi Günşıl kimdir? Gönül Dağı Günşıl'ı Gülhan Tekin kaç yaşında, nerelidir? soruları oldu. İşte Gönül Dağı Günşıl karakterini canlandıran Gülhan Tekin ile ilgli detaylar;

GÖNÜL DAĞI GÜNŞIL'I GÜLHAN TEKİN KİMDİR?

3 Mayıs 1975 İzmir doğumlu olan Gülhan Tekin, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Dramatik Yazarlık Bölümü'nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından 2004 yılında BKM Mutfak oyuncularına dahil olan Gülhan Tekin, günümüzde de BKM Mutfak bünyesinde yer aldı.

Başarılı oyuncu Gülhan Tekin son dönemde TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı dizisindeki Günşıl karakterine hayat vererek izleyiciyle buluşmaktadır.