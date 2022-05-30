Gönül Dağı Dilek öldü mü? Gönül Dağı Dilek neden diziden ayrıldı? Gülsim Ali Gönül Dağı'ndan çıkıyor mu? - Haberler

Gönül Dağı her Cumartesi TRT 1 ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. Geçtiğimiz günlerde sezon finali yapan dizi, izleyenleri üzerek veda etti. Gönül Dağı'nda oynayan Gülsim Ali dizide Dilek karakterini canlandırıyordu. Gönül Dağı Dilek son yayınlanan bölümde hayatını kaybediyor. Gönül Dağı Dilek öldü mü? Gönül Dağı Dilek neden diziden ayrıldı? Gülsim Ali Gönül Dağı'ndan çıkıyor mu? Detaylar haberimizdedir…

GÖNÜL DAĞI DİLEK ÖLDÜ MÜ?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Köprü Film imzalı dizisi Gönül Dağı her hafta cumartesi akşamları izleyiciyi ekran karşısına kitliyor. Eskişehir'de çekilen dizinin hikayesine göre neler olacak merak ediliyor.Yapımda Berk Atan'la başrolü paylaşan Gülsim Ali İlhan'ın canlandırdığı Dilek karakterinin hamile olduğu biliniyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gülsim Ali yapımdan ayrılıyor.

GÖNÜL DAĞI DİLEK NEDEN DİZİDEN AYRILDI?

Gönül Dağı dizisinde oynayan Gülsim Ali sosyal medya hesabından sevenlerine paylaşımda bulundu.

"Hoşçakal öğretmen kızı, hoşçakal çiçek kızım…Gönül Dağı türküsünün bende yeri apayrı, bu projeden önce de sürekli bıkmadan usanmadan dinlerdim, bir gün bir senaryo geldi adı "Gönül Dağı". İlk bölümü okudum ve bu işte oynamak istiyorum, Dilek ben olmalıyım dedim, ve öyle de oldu. İyi ki de olmuş ¦? çok güzel bir Anadolu masalının prensesi oldum. Ben sizden, siz de benden bir parça oldunuz. İki sene reyting rekorları kıran ve birinciliği böylesine hak eden bir işte oynamak, ben ve ailem adına mutluluk ve gurur vesilesi oldu.

Dilek nereye ait olduğunu bilmiyordu, annesinden başka kimsesi yoktu,şimdiyse geride koskoca bir aile bıraktı. O,görevini tamamladı ve bu güzel "Anadolu Masalın'dan" göçtü. Beni böylesine sevdiğiniz, desteklediğiniz ve hep hayal ettiğim gibi ailenizden biri olarak gördüğünüz için size minnettarım. Bu projeyi hayata geçiren başta @trt ailesi olamak üzere , yapımcımız Sn; Ferhat Eşssiz, sevgili yönetmenlerimiz @yahya_samanci ve @aslikahramman 'a ve Tüm oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ederim, bundan sonraki yolculuğunuz daha da güzel geçsin, herşey istediğiniz ve hayal ettiğiniz gibi olsun inşallah .

Ve canım ekibim, sizler de iyi ki varsınız; prodüksiyon, reji, kamera grubu , hazırlık ve diğer güzel kalpli tüm çalışma arkadaşlarım,umarım yollarımız tekrar kesişir, hepinizin ismi aklımdan geçiyor şu an, ama yazsam buraya sığdıramam. Siz kendinizi biliyorsunuz, yaptığınız herşey için, her zaman yanımda olduğunuz için teşekkür ederim."

"Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim."

Hoşçakalın