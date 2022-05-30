Gönül Dağı Dilek öldü mü? Gönül Dağı Dilek neden diziden ayrıldı? Gülsim Ali Gönül Dağı'ndan çıkıyor mu? - Haberler

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Gönül Dağı Dilek öldü mü? Gönül Dağı Dilek neden diziden ayrıldı? Gülsim Ali Gönül Dağı'ndan çıkıyor mu?

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Gönül Dağı Dilek öldü mü? Gönül Dağı Dilek neden diziden ayrıldı? Gülsim Ali Gönül Dağı'ndan çıkıyor mu?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı Dilek öldü mü ve Gülsim Ali neden diziden ayrılıyor soruları gündeme geldi. Herkes tarafından sevilerek izlenen Gönül Dağı Dilek neden diziden ayrılıyor merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı Dilek öldü mü?

Gönül Dağı her Cumartesi TRT 1 ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. Geçtiğimiz günlerde sezon finali yapan dizi, izleyenleri üzerek veda etti. Gönül Dağı'nda oynayan Gülsim Ali dizide Dilek karakterini canlandırıyordu. Gönül Dağı Dilek son yayınlanan bölümde hayatını kaybediyor. Gönül Dağı Dilek öldü mü? Gönül Dağı Dilek neden diziden ayrıldı? Gülsim Ali Gönül Dağı'ndan çıkıyor mu? Detaylar haberimizdedir…

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Köprü Film imzalı dizisi Gönül Dağı her hafta cumartesi akşamları izleyiciyi ekran karşısına kitliyor. Eskişehir'de çekilen dizinin hikayesine göre neler olacak merak ediliyor.Yapımda Berk Atan'la başrolü paylaşan Gülsim Ali İlhan'ın canlandırdığı Dilek karakterinin hamile olduğu biliniyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gülsim Ali yapımdan ayrılıyor.

Gönül Dağı dizisinde oynayan Gülsim Ali sosyal medya hesabından sevenlerine paylaşımda bulundu.

"Hoşçakal öğretmen kızı, hoşçakal çiçek kızım…Gönül Dağı türküsünün bende yeri apayrı, bu projeden önce de sürekli bıkmadan usanmadan dinlerdim, bir gün bir senaryo geldi adı "Gönül Dağı". İlk bölümü okudum ve bu işte oynamak istiyorum, Dilek ben olmalıyım dedim, ve öyle de oldu. İyi ki de olmuş ¦? çok güzel bir Anadolu masalının prensesi oldum. Ben sizden, siz de benden bir parça oldunuz. İki sene reyting rekorları kıran ve birinciliği böylesine hak eden bir işte oynamak, ben ve ailem adına mutluluk ve gurur vesilesi oldu.

Dilek nereye ait olduğunu bilmiyordu, annesinden başka kimsesi yoktu,şimdiyse geride koskoca bir aile bıraktı. O,görevini tamamladı ve bu güzel "Anadolu Masalın'dan" göçtü. Beni böylesine sevdiğiniz, desteklediğiniz ve hep hayal ettiğim gibi ailenizden biri olarak gördüğünüz için size minnettarım. Bu projeyi hayata geçiren başta @trt ailesi olamak üzere , yapımcımız Sn; Ferhat Eşssiz, sevgili yönetmenlerimiz @yahya_samanci ve @aslikahramman 'a ve Tüm oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ederim, bundan sonraki yolculuğunuz daha da güzel geçsin, herşey istediğiniz ve hayal ettiğiniz gibi olsun inşallah .

Ve canım ekibim, sizler de iyi ki varsınız; prodüksiyon, reji, kamera grubu , hazırlık ve diğer güzel kalpli tüm çalışma arkadaşlarım,umarım yollarımız tekrar kesişir, hepinizin ismi aklımdan geçiyor şu an, ama yazsam buraya sığdıramam. Siz kendinizi biliyorsunuz, yaptığınız herşey için, her zaman yanımda olduğunuz için teşekkür ederim."

"Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim."

Hoşçakalın

Gönül Dağı Dilek öldü mü? Gönül Dağı Dilek neden diziden ayrıldı? Gülsim Ali Gönül Dağı'ndan çıkıyor mu?

Gönül Dağı Dilek öldü mü? Gönül Dağı Dilek neden diziden ayrıldı? Gülsim Ali Gönül Dağı'ndan çıkıyor mu?

Gönül Dağı Dilek öldü mü? Gönül Dağı Dilek neden diziden ayrıldı? Gülsim Ali Gönül Dağı'ndan çıkıyor mu?

Dizinin çekimleri Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilmektedir. Dizide geçen Gedelli köyü, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı bir köydür.

Dizi, yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış, Anadolu halkının yaşamını konu alan bozkır öykülerinden uyarlanmıştır. Sloganı "Bozkırda bir Anadolu masalı" olarak dizinin afişinde yayınlandı. Gedelli adındaki bir kasabada yaşayan üç tane amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini anlatmaktadır. Çocukluk yıllarından beri bir şeyleri icat etme, teknolojik araçlarla uğraşıp tamir etme gibi küçük çapta mucitlikler yapan bu üç kuzen, büyüdüklerinde de icatlar yapmaya devam ediyorlar ve farklı bir kanat yapısıyla bir uçak geliştiriyorlar.

Gönül Dağı Dilek öldü mü? Gönül Dağı Dilek neden diziden ayrıldı? Gülsim Ali Gönül Dağı'ndan çıkıyor mu?

Berk Atan – Taner

Gülsim Ali İlhan – Dilek

Ecem Özkaya – Zahide

Ferdi Sancar – Dolmuşçu Sefer

Erdal Cindoruk – Ağıtçı Hüseyin

Ali Düşenkalkar – Düğüncü Muammer

Yavuz Sepetçi- Ciritçi Abdullah

Gülhan Tekin – Günşıl

Feyza Işık – Döndü

Nuri Gökaşan- Dişçi Musa

Cihat Süvarioğlu- Ramazan

Semih Ertürk- Veysel

Nazlı Pınar Kaya – Cemile

Ege Aydan- Belediye Başkanı Celal Bey,

Eser Eyüboğlu – Selami

Çiğdem Aygün – Keriman

Şebnem Dilligil – Halime

Hüseyin Sevimli – Rıfat

Zümre Meğreli – Hemşire Elif

Hazal Çağlar – Asuman

Ulviye Karaca- Gülsüm Öğretmen

Serkan Kuru - Doktor Kemal

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