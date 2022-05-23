Gönül Dağı Dilek diziden ayrılıyor mu? TRT 1 Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan diziden çıkıyor mu, Gönül Dağı'ndan ayrılıyor mu? - Haberler

Gönül Dağı Dilek ayrılıyor mu, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Gönül Dağı, 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan aile, komedi, aşk ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Gülsim Ali İlhan diziden çıkıyor mu, Gönül Dağı'ndan ayrılıyor mu?

GÖNÜL DAĞI DİLEK AYRILIYOR MU?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Köprü Film imzalı dizisi Gönül Dağı her hafta cumartesi akşamları izleyiciyi ekran karşısına kitliyor. Eskişehir'de çekilen dizinin hikayesine göre neler olacak merak ediliyor.Yapımda Berk Atan'la başrolü paylaşan Gülsim Ali İlhan'ın canlandırdığı Dilek karakterinin hamile olduğu biliniyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gülsim Ali yapımdan ayrılıyor.

GÖNÜL DAĞI DİLEK KİMDİR?

24 Eylül 1993 tarihinde Bulgarsitan'ın Rusçuk kentinde dünyaya gelen Gülsüm Ali İlhan, aslen Bulgar göçmenidir. Çocukluğunu Bulgaristan'da geçirdikten sonra 2009 yılında ''Super Model Ford Models Bulgara'' adlı güzellik yarışmasında birinci olmuştur. Aynı yıl Brezilya'da düzenlenen ''Ford Models Of The World'' güzellik yarışmasında Bulgaristan'ı temsil etmiş ve modellik yapmıştır.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asuman ve Ramazan'ın nişanını sorunsuz bir şekilde atlatmanın mutluluğunu yaşayan amcaoğulları, motive bir şekilde Şili'ye gidecek makineler üzerinde çalışmaya koyulurlar. İşleri vaktinden önce bitirmenin huzuru içinde gittikleri aile pikniğinde keyifli vakit geçirirken aldıkları bir telefonla kendilerini yeni bir sorunun ortasında bulan amcaoğulları, bu zorlu sürecin üstesinden nasıl geleceklerdir?

Sefer ve Zahide Emre'nin annesini aramaya devam ederken Emre'nin durumu her geçen gün daha üzücü bir hal almaktadır. Annesini bulduklarında hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaşan Sefer ve Zahide nasıl bir yol izleyecektir? Kendilerini kapının önünde bulan Selami ve Keriman, bir çözüm yolu ararken onlara yardım eli uzatan Sefer olur. Yeni işlerine dört kolla sarılan Selami ve Keriman'ı bekleyen gelişme ne olacaktır?

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilmektedir. Dizide geçen Gedelli köyü, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı bir köydür.

KONUSU

Dizi, yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış, Anadolu halkının yaşamını konu alan bozkır öykülerinden uyarlanmıştır. Sloganı "Bozkırda bir Anadolu masalı" olarak dizinin afişinde yayınlandı. Gedelli adındaki bir kasabada yaşayan üç tane amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini anlatmaktadır. Çocukluk yıllarından beri bir şeyleri icat etme, teknolojik araçlarla uğraşıp tamir etme gibi küçük çapta mucitlikler yapan bu üç kuzen, büyüdüklerinde de icatlar yapmaya devam ediyorlar ve farklı bir kanat yapısıyla bir uçak geliştiriyorlar.

OYUNCULARI

Taner Kaya (Berk Atan): Kasabada türlü türlü icatlar yapan zeki, akıllı, bilgili ve hayalperest bir gençtir.

Dilek Akgün Kaya (Gülsim Ali): Taner'in çocukluk âşkıdır. Jeoloji mühendisidir.

Zahide Kaya Arslan (Ecem Özkaya): Taner'in ablasıdır. Sefer'in karısıdır.

Sefer Arslan (Ferdi Sancar): Kasabanın namuslu, dürüst, iyi kalpli bir bireyidir. Zahide'nin kocasıdır.

Ramazan Kaya (Cihat Süvarioğlu): Taner ve Veysel'in amca oğludur. Komik ve enerjiktir.

Veysel Kaya (Semih Ertürk): Ramazan ve Taner'in amca oğludur. Kolayca sinirlenir.

Cemile Çakır Kaya (Nazlı Pınar Kaya): Veysel'in karısıdır. Sevimli ve eğlenceli birisidir.

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