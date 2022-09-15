Gönül Dağı Cemile bebeği öldü mü? Gönül Dağı 68. Bölüm izle!

Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin gönüllerinde taht kuran ve her hafta reyting rekoru kıran Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Peki, Gönül Dağı Cemile bebeği öldü mü? Gönül Dağı 68.bölüm İZLE! İşte detaylar...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin gönüllerinde taht kuran ve her hafta reyting rekoru kıran Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanı sonrasında Cemile'nin bebeğinin sağlığı merak konusu oldu. Peki, Gönül Dağı Cemile bebeği öldü mü? Gönül Dağı 68. Bölüm İZLE! Detaylar haberimizde...

GÖNÜL DAĞI CEMİLE BEBEĞİ ÖLDÜ MÜ?

Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin gönüllerinde taht kuran ve her hafta reyting rekoru kıran Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Cemile'nin merdivenlerden aşağı düştüğü gözüktü. Bunun üzerine bebeğini kaybedecek mi sorusu araştırılmaya başlandı. Cemile ve bebeğinin sağlık durumu bu hafta yayınlanacak yeni bölümde belli olacak.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMAN İZLE!