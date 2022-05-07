Gönül Dağı canlı izle! TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm canlı izle! Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?
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Ekranları sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam 63. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Gönül Dağı dizisini canlı izlemek isteyen izleyiciler Google'da 'Gönül Dağı canlı izle! TRT 1 Gönül Dağı 63. yeni bölüm canlı izle! Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?' şeklinde arama yapıyor. Gönül Dağı canlı izle! TRT 1 Gönül Dağı 63. yeni bölüm canlı izle! TRT 1 Gönül Dağı full HD izle!
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Gönül Dağı dizisi her Cumartesi saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.
Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesi anlatılıyor. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek ekrana uyarlandı. Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi… Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı anlatıyor.
GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM İZLE! (LİNK)
Gedelli'de bayram hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, Münir'in ricası üzerine buna bir de nişan heyecanı eklenir. Herkesin uzun zamandır beklediği nişan yaklaştıkça Ramazan'ın stresi de artmaktadır. Ziyarete gelen akrabalar, hazırlıklar derken nişan telaşı içinde oradan oraya koşturan amcaoğulları, nasıl maceralara sürükleneceklerdir?
Zahide ve Sefer, her geçen gün Emre'ye daha çok alışırken, çocukların da desteğiyle Emre artık iyice aileden biri olmuştur. Bu duruma çok sevinseler de diğer yanda Emre'nin annesini özlediği gerçeği keskin bir bıçak gibi durmaktadır. Sefer, Emre'nin annesini bulmak için harekete geçmek istese de bu, başarıyla sonuçlanan bir arayış olabilecek midir?
Öte yandan miras haklarından vazgeçen Selami, kendisini kapının önünde bulur. Ellerinde valizlerle kapının önüne koyulan Selami ve Keriman'ı nasıl bir süreç beklemektedir? Sıkıntıların ardından gelen Ramazan Bayramı Gedelli'de nasıl gelişmelere vesile olacaktır?
- Berk Atan – Taner
- Gülsim Ali İlhan – Dilek
- Ecem Özkaya – Zahide
- Ferdi Sancar – Dolmuşçu Sefer
- Erdal Cindoruk – Ağıtçı Hüseyin
- Ali Düşenkalkar – Düğüncü Muammer
- Yavuz Sepetçi- Ciritçi Abdullah
- Gülhan Tekin – Günşıl
- Feyza Işık – Döndü
- Nuri Gökaşan- Dişçi Musa
- Cihat Süvarioğlu- Ramazan
- Semih Ertürk- Veysel
- Nazlı Pınar Kaya – Cemile
- Ege Aydan- Belediye Başkanı Celal Bey,
- Eser Eyüboğlu – Selami
- Çiğdem Aygün – Keriman
- Şebnem Dilligil – Halime
- Hüseyin Sevimli – Rıfat
- Zümre Meğreli – Hemşire Elif
- Hazal Çağlar – Asuman
- Ulviye Karaca- Gülsüm Öğretmen
- Serkan Kuru - Doktor Kemal
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