TRT 1'nin sevilen dizisi Gönül Dağı bugün ekranlara gelecek bu nedenle Gönül Dağı canlı izle araması en çok araştırılan konular arasında yer alıyor ve TRT 1 Gönül Dağı canlı izleme linki araştırılıyor. İşte Gönül Dağı canlı izle! TRT 1 Gönül Dağı canlı izleme linki! 21 Ocak Gönül Dağı Full HD canlı izle!

Gönül Dağı canlı izle araması, TRT 1 Gönül Dağı canlı izleme linkini araştırmakta olan izleyiciler tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan aile, dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. İşte Gönül Dağı canlı izle! TRT 1 Gönül Dağı canlı izleme linki! 21 Ocak Gönül Dağı Full HD canlı izle!

GÖNÜL DAĞI CANLI İZLE

21 Ocak tarihinde TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Gönül Dağı Full HD canlı izlemek isteyen kullanıcılar, TRT 1 resmi web sitesi üzerinde yer almakta olan canlı yayın bölümü üzerinden Gönül Dağı dizisini canlı olarak izleyebilir.

GÖNÜL DAĞI 83. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fezai'nin gizli sevdası ortaya çıkar. Acilen para bulması gerekmektedir. Fezai, Selami'ye gider ancak onda da para yoktur. İkili aralarına Ramazan'ı da katarak Fezai'nin Afyon'da yaşayan babasından para istemeye karar verirler. Fezai ihtiyacı olan parayı bulabilecek midir?

Selma Öğretmen, burs sınavına girecek olan öğrencilerinin bir engel yüzünden sınava giremeyeceğini öğrenir. Öğrencilerinin sınaxva girebilmesi için mücadele eden Selma Öğretmen'in yardımına Taner ve Veysel koşar. Üçlü öğrencileri sınava yetiştirebilecek midir?

Hüseyin ve Muammer, kasabalılara yaptıkları oyuna devam ederken kasabalıların ortaklaşa aldığı bir kararla karşılaşırlar. Kasabalılar iki kardeş için ne yapacaktır?

Halime, hastaneye yatıp tedavi olmaya başlamıştır. Halime'nin tahlil sonuçlarını gören Kenan'ı zorlu bir süreç bekler. Halime'nin ameliyatı nasıl sonuçlanacaktır?

GÖNÜL DAĞI OYUNCU KADROSU

Taner Kaya (Berk Atan): Kasabada türlü türlü icatlar yapan zeki, akıllı, bilgili ve hayalperest bir gençtir.

Dilek Akgün Kaya (Gülsim Ali): Taner'in çocukluk aşkıdır. Jeoloji mühendisidir.

Zahide Kaya Arslan (Ecem Özkaya): Taner'in ablasıdır. Sefer'in karısıdır.

Sefer Arslan (Ferdi Sancar): Kasabanın namuslu, dürüst, iyi kalpli bir bireyidir. Zahide'nin kocasıdır.

Ramazan Kaya (Cihat Süvarioğlu): Taner ve Veysel'in amca oğludur. Komik ve enerjiktir.

Veysel Kaya (Semih Ertürk): Ramazan ve Taner'in amca oğludur. Kolayca sinirlenir.