Gönül Dağı canlı izle! TRT 1 Gönül Dağı 93. bölüm canlı izle! Gönül Dağı son bölümde neler oldu? TRT 1 15 Nisan canlı izle!

TRT 1'nin sevilen dizisi Gönül Dağı bugün 93. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Gönül Dağı canlı izle! TRT 1 Gönül Dağı 93. bölüm canlı izle! Gönül Dağı son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Gönül Dağı canlı izleme linki var mı? 15 Nisan TRT 1 canlı izle!

Gönül Dağı, 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan aile, dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Gönül Dağı canlı izle! 15 Nisan TRT 1 Gönül Dağı 93. bölüm canlı izle! Gönül Dağı son bölümde neler oldu? TRT 1 canlı izle!

GÖNÜL DAĞI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Diziyi TRT 1'den izleyebileceğiniz gibi TRT 1'in resmi web sitesi üzerinden de canlı olarak izleyebilirsiniz.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gedelli Kasabası'nda Ramazan ayı devam ederken Taner'in aklına yeni bir icat gelir. Amcaoğulları arasında bu yeni icat fikri farklı karşılanır. Taner'in icat denemesi nelere sebep olacaktır? Selma kendisiyle ilgili bir şeyleri fark eder. Bu durum birisinin dikkatinden kaçmaz. Selma'nın bu hallerini kim fark edecektir? "Küçük Garip" olarak tanınan Garip'in gerçek ailesi ortaya çıkmıştır. Bu durum Selami ve Keriman'ı endişelendirir. Selami'ye beklenmedik bir haber gelir. Selami'yi ne beklemektedir?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Amcaoğulları ve Selma Öğretmen'in mantarlarla yaptıkları icat, medya tarafında duyulur. Amcaoğullarının yanına haber ekipleri gelir. Taner, başarının sadece kendisine ait olmadığını söyler. Selma Öğretmen, röportaj sırasında ne yapacaktır? Selami, Garip'in ailesinin davadan vazgeçmeleri için elinden geleni yapar. Ancak mahkeme vakti gelmiştir. Hakim beklemedikleri bir karara varır. Ferses Ailesi, bu durumdan nasıl kurtulacaktır? Ciritçi Abdullah'ın evine beklenmedik biri gelir. Yolculuğa çıkarlar. Ciritçi kiminle yolculuğa çıkacaktır?

GÖNÜL DAĞI OYUNCU KADROSU

Taner Kaya (Berk Atan): Kasabada türlü türlü icatlar yapan zeki, akıllı, bilgili ve hayalperest bir gençtir.

Dilek Akgün Kaya (Gülsim Ali): Taner'in çocukluk aşkıdır. Jeoloji mühendisidir.

Zahide Kaya Arslan (Ecem Özkaya): Taner'in ablasıdır. Sefer'in karısıdır.

Sefer Arslan (Ferdi Sancar): Kasabanın namuslu, dürüst, iyi kalpli bir bireyidir. Zahide'nin kocasıdır.

Ramazan Kaya (Cihat Süvarioğlu): Taner ve Veysel'in amca oğludur. Komik ve enerjiktir.

Veysel Kaya (Semih Ertürk): Ramazan ve Taner'in amca oğludur. Kolayca sinirlenir.