Gönül Dağı canlı izle! TRT 1 Gönül Dağı 87. bölüm canlı izle! Gönül Dağı son bölümde neler oldu? TRT 1 4 Mart canlı izle!

TRT 1'nin sevilen dizisi Gönül Dağı bugün 87. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Gönül Dağı canlı izle! TRT 1 Gönül Dağı 87. bölüm canlı izle! Gönül Dağı son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Gönül Dağı canlı izleme linki var mı? 4 Mart TRT 1 canlı izle!

Gönül Dağı, 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan aile, dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Gönül Dağı canlı izle! 4 Mart TRT 1 Gönül Dağı 87. bölüm canlı izle! Gönül Dağı son bölümde neler oldu? TRT 1 canlı izle!

GÖNÜL DAĞI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Diziyi TRT 1'den izleyebileceğiniz gibi TRT 1'in resmi web sitesi üzerinden de canlı olarak izleyebilirsiniz.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasemin'in (Merve Yıldız) gerçek yüzünü gördükten ve onun hakkında bilinmeyenleri öğrendikten sonra nikahtan vazgeçen Taner (Berk Atan), annesi Halime'ye (Şebnem Dilligil) ve ablası Zahide'ye (Ecem Özkaya), artık evlilik lafı duymak istemediğini söyler. Çıkardığı Gedelli gazetesi sonrası kasabalıların tehditleriyle başa çıkmayan Ramazan (Cihat Süvarioğlu) kaçırılır. Amcaoğulları Taner ve Veysel (Semih Ertürk), karısı Asuman (Hazal Çağlar) ve kayınpederi Belediye Başkanı Münir Bey (Ege Aydan) Ramazan'ı aramaya başlarlar. Kaçıranların silahla tehdit ettiği Ramazan kaçmayı başarabilecek mi? Amcaoğulları onu kurtarmak için nasıl bir operasyon planlar Gönül Dağı'nın seksen altıncı bölümünde izleyeceğiz. Sefer (Ferdi Sancar), son günlerde başını sürekli belaya sokan ve ergenlik sorunları yaşayan Erkan (Samet Arda Mercan) için bir sürpriz hazırlar. Onun hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak bu sürpriz nedir? Yeni bölümde öğreneceğiz. Yemek götürdüğü Divane'nin (Sait Seçkin) kimliğinden isminin Adem olduğunu öğrenen Selma öğretmen onun köyüne giderek sırlarını öğrenmeye çalışır. Divane'nin sakladığı sırlar açığa çıkacak mı Gönül Dağı'nın seksen altıncı bölümünde... Düğün tarihini erkene alan Elif (Zümre Meğreli) ve Kenan (Serkan Kuru), gelen bir haberle şok olurlar. İkiliyi sarsan bu olayı dizinin yeni bölümünde öğreneceğiz.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Amcaoğulları hayallerine bir adım daha yaklaşır. Bilişim Vadisi'ni kurmak için kolları sıvayan amcaoğulları, beklemedikleri bir engelle karşılaşır. Taner, inşaatının durmaması için ne yapacaktır? Selma, Divane'nin kızına kavuşabilmesi için ipuçlarının peşindedir. Dursun Çavuş'a ulaşmaya çalışan Selma, sırrı bilen tek kişinin tanıdığı biri olduğunu öğrenir. Selma, gerçekleri öğrenecek midir? Nikahın son anda iptal olmasını hazmedemeyen Yasemin, Kaya Ailesi'ni rahatsız etmeye devam eder. Taner'in Yasemin'e tepkisi ne olacaktır? Define yüzünden hapse giren Hüseyin ve Muammer'i burada zorlu günler beklemektedir. Koğuşun ağası ve diğer mahkumlar tarafından zor zamanlar yaşayan ikili, içlerinde bulundukları tehlikeli durumdan kurtulabilecek midir?

GÖNÜL DAĞI OYUNCU KADROSU

Taner Kaya (Berk Atan): Kasabada türlü türlü icatlar yapan zeki, akıllı, bilgili ve hayalperest bir gençtir.

Dilek Akgün Kaya (Gülsim Ali): Taner'in çocukluk aşkıdır. Jeoloji mühendisidir.

Zahide Kaya Arslan (Ecem Özkaya): Taner'in ablasıdır. Sefer'in karısıdır.

Sefer Arslan (Ferdi Sancar): Kasabanın namuslu, dürüst, iyi kalpli bir bireyidir. Zahide'nin kocasıdır.

Ramazan Kaya (Cihat Süvarioğlu): Taner ve Veysel'in amca oğludur. Komik ve enerjiktir.

Veysel Kaya (Semih Ertürk): Ramazan ve Taner'in amca oğludur. Kolayca sinirlenir.