Gönül Dağı canlı izle! TRT 1 Gönül Dağı 85. bölüm canlı izle! Gönül Dağı son bölümde neler oldu? TRT 1 4 Şubat canlı izle!

TRT 1'nin sevilen dizisi Gönül Dağı bugün 85. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Gönül Dağı canlı izle! TRT 1 Gönül Dağı 85. bölüm canlı izle! Gönül Dağı son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Gönül Dağı canlı izleme linki var mı? 4 Şubat TRT 1 canlı izle!

Gönül Dağı, 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan aile, dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Gönül Dağı canlı izle! 4 Şubat TRT 1 Gönül Dağı 85. bölüm canlı izle! Gönül Dağı son bölümde neler oldu? TRT 1 canlı izle!

GÖNÜL DAĞI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Diziyi TRT 1'den izleyebileceğiniz gibi TRT 1'in resmi web sitesi üzerinden de canlı olarak izleyebilirsiniz.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halime, ameliyat sonrası evine döner. Yasemin'in Taner'den bir isteği olur. Taner bu istek karşısında ne yapacaktır? Sefer, Erkan'da olan bir takım değişiklikleri fark eder. Erkan ile aralarında olanları Zahide'ye belli etmemeye çalışırken yardımına Selma Öğretmen koşar. Selma, Erkan için yapılacak bir şeyler olduğunu düşünerek Taner'in yanına gider. Fazıl'ın kayıp olduğu haberini öğrenen Selma, Taner ile birlikte aramaya çıkar. İkili Fazıl'ı bulabilecek midir? Psikoloğa gitmeye devam eden Muammer, doktorun kendisiyle ilgili teşhislerini duyunca şaşırır. Muammer, oğluyla olan sorunlarının aslında başka bir sebepten kaynaklandığını öğrenmiştir. Muammer ne yapacaktır ? Ramazan, kartvizit işlerine devam ederken, Gedelli ile ilgili bir işin artık yapılamayacağını öğrenir. İşi devralmaya karar veren Ramazan'ın yeni macerası ne olacaktır?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Taner ve Yasemin'in nişanı gerçekleştikten sonra yıldırım nikahıyla evlenmeye karar verirler. Nikah saati yaklaştığında Taner, Yasemin'le ilgili bir gerçeği öğrenir. Taner'in tepkisi ne olacaktır? Gedelli'nin Sesi Gazetesi, halk tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Ramazan'ın evinin önüne gelen halk, Ramazan'ın dışarı çıkmasını engeller. Ramazan, Taner'in nikahına yetişebilecek midir? Muammer ve Ciritçi Abdullah, bir yolculuğa çıkarlar. Baba oğulun yaptıkları bu yolculukta ikiliyi neler beklemektedir? Kasabadan gitmek isteyen Erkan'ın yüklü bir paraya ihtiyacı vardır. Erkan suç işlemek üzereyken kasabalılar tarafından jandarmaya ihbar edilir. Erkan'ın suçunu kim üstlenecektir?

GÖNÜL DAĞI OYUNCU KADROSU

Taner Kaya (Berk Atan): Kasabada türlü türlü icatlar yapan zeki, akıllı, bilgili ve hayalperest bir gençtir.

Dilek Akgün Kaya (Gülsim Ali): Taner'in çocukluk aşkıdır. Jeoloji mühendisidir.

Zahide Kaya Arslan (Ecem Özkaya): Taner'in ablasıdır. Sefer'in karısıdır.

Sefer Arslan (Ferdi Sancar): Kasabanın namuslu, dürüst, iyi kalpli bir bireyidir. Zahide'nin kocasıdır.

Ramazan Kaya (Cihat Süvarioğlu): Taner ve Veysel'in amca oğludur. Komik ve enerjiktir.

Veysel Kaya (Semih Ertürk): Ramazan ve Taner'in amca oğludur. Kolayca sinirlenir.