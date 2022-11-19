Gönül Dağı canlı izle! TRT 1 Gönül Dağı 77. bölüm canlı izle! Gönül Dağı son bölümde neler oldu? TRT 1 19 Kasım canlı izle!

TRT 1'nin sevilen dizisi Gönül Dağı bugün 77. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Gönül Dağı canlı izle! TRT 1 Gönül Dağı 77. bölüm canlı izle! Gönül Dağı son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Gönül Dağı canlı izleme linki var mı? 19 Kasım TRT 1 canlı izle!

Gönül Dağı, 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan aile, dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Gönül Dağı canlı izle! 19 Kasım TRT 1 Gönül Dağı 77. bölüm canlı izle! Gönül Dağı son bölümde neler oldu? TRT 1 canlı izle!

GÖNÜL DAĞI CANLI İZLE!

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Amcaoğulları sıcak su ihalesini alırlar. Kasabadaki her eve sıcak su sistemini kuracaklardır. Fakat kasabalı bu fikre sıcak bakmayınca amcaoğulları çözüm arayışına girer. Taner'in bulacağı çözüm ne olacaktır? Elif ve Kenan söz yüzüklerini taktıktan sonra nişan hazırlıklarına başlayacaktır. Fakat Elif, nişan için çok hevesli değildir. Bunu fark eden Kenan bir karar alır ve Dişçi Musa'yla beraber bir yolculuğa çıkar. Elif, Kenan'ın ortadan kaybolması üzerine endişelenirken Kenan yanında Elif'i şaşkına çevirecek biriyle çıkagelir. Elif ve Kenan'ın evlilik yolculuğu nasıl sürecektir?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Elif, annesinin kasabaya dönüşüyle birlikte ikilem içinde kalır. Geçmişin acı travmalarını derinden hisseden Elif, annesinin hikayesini öğrendiğinde onu affedebilecek midir? Amcaoğullarıyla en iyi nişan organizasyonunu yapma konusunda iddialaşan Cemile, Asuman ve Zahide kolları sıvamıştır. Asuman müzik okulunda Mahmut Tuncer'le karşılaşınca onu nişanda sahneye çıkmaya ikna eder. Mahmut Tuncer'in Gedelli'ye gelişiyle birlikte başta amcaoğulları olmak üzere herkeste hem şaşkınlık hem de sevinç oluşur. Büyük iş başardıklarını düşünen Cemile ve Asuman, nişan günü Mahmut Tuncer'in kaçırılmasıyla zor duruma düşer ve soluğu amcaoğullarının yanında alır. Nişan saatine kadar Mahmut Tuncer'i bulabilecekler midir?

GÖNÜL DAĞI OYUNCU KADROSU

Taner Kaya (Berk Atan): Kasabada türlü türlü icatlar yapan zeki, akıllı, bilgili ve hayalperest bir gençtir.

Dilek Akgün Kaya (Gülsim Ali): Taner'in çocukluk aşkıdır. Jeoloji mühendisidir.

Zahide Kaya Arslan (Ecem Özkaya): Taner'in ablasıdır. Sefer'in karısıdır.

Sefer Arslan (Ferdi Sancar): Kasabanın namuslu, dürüst, iyi kalpli bir bireyidir. Zahide'nin kocasıdır.

Ramazan Kaya (Cihat Süvarioğlu): Taner ve Veysel'in amca oğludur. Komik ve enerjiktir.

Veysel Kaya (Semih Ertürk): Ramazan ve Taner'in amca oğludur. Kolayca sinirlenir.