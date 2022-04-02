Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 58. bölüm canlı izle! Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? Gönül Dağı son bölümde neler oldu?

Gönül Dağı canlı izle linki araştırılıyor. Gönül Dağı, 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayın hayatına başlayan aile, komedi, aşk ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Gönül Dağı canlı izle! ATV Gönül Dağı 58. bölüm canlı izle! Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? İşte haberimizde...

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gedelli'de Ramazan hazırlıkları son sürat devam ederken herkesi tatlı bir telaş sarmıştır. Bu,Kenan'ın ailesiyle geçireceği ilk Ramazan olacaktır. Başta Veysel olmak üzere amcaoğulları Kenan'ın Ramazan'ı tam anlamıyla yaşamasını sağlamak için kolları sıvarken, Ramazan neleri beraberinde getirecektir?

Rıfat'ın durumunun giderek kötüleşmesi ile Ciritçi Abdullah duruma müdahale eder. Ciritçi Abdullah ile çıktığı yolculuk, Rıfat'ta nasıl yansımalara neden olacaktır? Öte yandan ablası ve abisinin gelmesiyle kendini miras davasının içinde bulan Selami, savaş zırhlarını kuşanır. İlhami ve Melahat ile girdiği bu rekabet Selami'yi nasıl maceralara sürükleyecektir? Bunların yanında hiç beklemediği bir teklif alan Kenan, Elif ile teklif arasında kalır. Kenan'ın alacağı karar ne olacaktır?

GÖNÜL DAĞI CANLI İZLE!

Gönül Dağı dizisi canlı izlemek için GÖNÜL DAĞI CANLI İZLE 'ye tıklayınız.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ağılın yanmasıyla yıkılan amcaoğulları her şeyi tamir etmek için kolları sıvarlar. Veysel'in de teklifi kabul etmesiyle yeniden kenetlenen amcaoğulları nasıl bir yol izleyecektir? Rıfat, düğün hazırlıklarına başlarken Meryem'in bazı tereddütleri vardır. Meryem her geçen gün daha karmaşık bir ruh haline bürünürken, Rıfat ve Meryem nasıl bir sona sürüklenecektir? Diğer yandan Kenan'ın durumunun duyulması olumsuz tepkilere neden olurken, Kenan için şartlar iyice zorlaşmaya başlar. Elif, bu süreçte ona destek olmaya çalışsa da Kenan bu zorlu süreçle baş edebilecek midir?

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Destan her Cumartesi günü TRT1'de saat 20:00 'da başlıyor.

GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

Dizi, yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış, Anadolu halkının yaşamını konu alan bozkır öykülerinden uyarlanmıştır. Sloganı "Bozkırda bir Anadolu masalı" olarak dizinin afişinde yayınlandı. Gedelli adındaki bir kasabada yaşayan üç tane amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini anlatmaktadır. Çocukluk yıllarından beri bir şeyleri icat etme, teknolojik araçlarla uğraşıp tamir etme gibi küçük çapta mucitlikler yapan bu üç kuzen, büyüdüklerinde de icatlar yapmaya devam ediyorlar ve farklı bir kanat yapısıyla bir uçak geliştiriyorlar.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİMLER?

Taner Kaya (Berk Atan): Kasabada türlü türlü icatlar yapan zeki, akıllı, bilgili ve hayalperest bir gençtir.

Dilek Akgün Kaya (Gülsim Ali): Taner'in çocukluk âşkıdır. Jeoloji mühendisidir.

Zahide Kaya Arslan (Ecem Özkaya): Taner'in ablasıdır. Sefer'in karısıdır.

Sefer Arslan (Ferdi Sancar): Kasabanın namuslu, dürüst, iyi kalpli bir bireyidir. Zahide'nin kocasıdır.

Ramazan Kaya (Cihat Süvarioğlu): Taner ve Veysel'in amca oğludur. Komik ve enerjiktir.

Veysel Kaya (Semih Ertürk): Ramazan ve Taner'in amca oğludur. Kolayca sinirlenir.

Cemile Çakır Kaya (Nazlı Pınar Kaya): Veysel'in karısıdır. Sevimli ve eğlenceli birisidir.

Haberler.com - Gündem