Gönül Dağı canlı izle! TRT 1 Gönül Dağı 101. bölüm canlı izle! Gönül Dağı son bölümde neler oldu? TRT 1 10 Haziran canlı izle!

TRT 1'nin sevilen dizisi Gönül Dağı bugün 101. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Gönül Dağı canlı izle! TRT 1 Gönül Dağı 101. bölüm canlı izle! Gönül Dağı son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Gönül Dağı canlı izleme linki var mı? 10 Haziran TRT 1 canlı izle!

Gönül Dağı, 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan aile, dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Gönül Dağı canlı izle! 10 Haziran TRT 1 Gönül Dağı 101. bölüm canlı izle! Gönül Dağı son bölümde neler oldu? TRT 1 canlı izle!

GÖNÜL DAĞI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Diziyi TRT 1'den izleyebileceğiniz gibi TRT 1'in resmi web sitesi üzerinden de canlı olarak izleyebilirsiniz.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Amcaoğullarının kasabaya dönüşü coşkuyla karşılanır. TVR hayallerine Gedelli'den ulaşmaya çalışacaklardır. Bu arada hastaneden haber gelir. Bebeklerin cinsiyeti öğrenilecektir. Amcaoğulları eşleri ile tatlı bir yarışa girerler. Kazanan kim olacaktır? Selma, aşkını gizlemeye çalıştığı için dalgınlaşır. Selma'nın halini gören Gülsüm Öğretmen ona nasihat verir. Selma itiraf etmeye karar verir. Taner'in tepkisi ne olacaktır? Elif'in hastalığının sebebini öğrenen Kenan, zor zamanlar yaşar. Elif'in hastalığı nedir? Keriman ve Selami, programa çıkarlar. Keriman yeni bir iş hamlesi yapacağını açıklar. Keriman, Ferses Müzik için ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Amcaoğulları Elif'in hastalığını öğrenir. Kaya Ailesi Kenan ve Elif'e destek verir. Elif'in iyileşebilmesi için böbrek nakline ihtiyacı vardır. Bütün kasabalı uygun donör bulunabilmesi için seferber olur. Elif'e uygun donör bulunacak mıdır? Selma kendisiyle ilgili Taner'e yalan söyleyen Barış'a tepki gösterir. Selma yalanı düzeltebilmek için ne yapacaktır? Ciritçi, Barış'ı yolculuğa çıkarır. Yolculuğun etkisi Barış'ta nasıl olacaktır? Dişçi Musa ve Azize evlenmeye karar vermiştir. Azize'nin çocukları ortaya çıkar. Evliliğe tepkileri ne olacaktır?

GÖNÜL DAĞI OYUNCU KADROSU

Taner Kaya (Berk Atan): Kasabada türlü türlü icatlar yapan zeki, akıllı, bilgili ve hayalperest bir gençtir.

Dilek Akgün Kaya (Gülsim Ali): Taner'in çocukluk aşkıdır. Jeoloji mühendisidir.

Zahide Kaya Arslan (Ecem Özkaya): Taner'in ablasıdır. Sefer'in karısıdır.

Sefer Arslan (Ferdi Sancar): Kasabanın namuslu, dürüst, iyi kalpli bir bireyidir. Zahide'nin kocasıdır.

Ramazan Kaya (Cihat Süvarioğlu): Taner ve Veysel'in amca oğludur. Komik ve enerjiktir.

Veysel Kaya (Semih Ertürk): Ramazan ve Taner'in amca oğludur. Kolayca sinirlenir.