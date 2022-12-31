Gönül Dağı CANLI YAYIN | Gönül Dağı 80.bölüm İZLE! 31 Aralık Gönül Dağı yeni bölüm canlı izle! TRT1 Gönül Dağı İZLE!

Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin gönüllerinde taht kuran ve her hafta reyting rekoru kıran Gönül Dağı'nın yeni bölümü merak konusu oldu. Gönül Dağı CANLI İZLE! Gönül Dağı 80.bölüm İZLE! 31 Aralık Gönül Dağı yeni bölüm canlı izle! TRT1 Gönül Dağı İZLE!

Gönül Dağı CANLI İZLE! Başrolünde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan ve Ecem Özkaya yer aldığı aldığı Gönül Dağı TRT1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Gönül Dağı dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Heyecanla beklenen Gönül Dağı adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Gönül Dağı canlı izle! Gönül Dağı yeni bölüm canlı izle! araştırmaları yapmaya başladı. Gönül Dağı yeni bölümünün internetten nasıl izleneceği merak konusu oldu.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ KONUSU NE?

Bozkırda bir Anadolu masalı. Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı, Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül DağI, Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül DağI, yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi. İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen. Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat. Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı. Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük. Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı.. İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız.

GÖNÜL DAĞI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Gönül Dağı dizisi; Anadolu'yu konu alan, izleyiciye keyifli dakikalar yaşatan, sıcak bir aile dizisidir. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı TRT 1'de her Cumartesi saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.

GÖNÜL DAĞI CANLI İZLE!

Gönül Dağı dizisinin canlı yayın izleme linki araştırılıyor. Gönül Dağı dizisi saat 20.00'da TRT1 ekranlarında seyircisiyle buluşacak.