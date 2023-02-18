Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Gönül Dağı bugün var mı, yok mu? Gönül Dağı ne zaman başlayacak? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. TRT 1'in yayın akışında Gönül Dağı dizisini göremeyen kullanıcılar, Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? sorusunu araştırmakta. Peki, Gönül Dağı bugün var mı, yok mu? Gönül Dağı ne zaman başlayacak? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM NE OLDU?

Taner ve Yasemin'in nişanı gerçekleştikten sonra yıldırım nikahıyla evlenmeye karar verirler. Nikah saati yaklaştığında Taner, Yasemin'le ilgili bir gerçeği öğrenir. Taner'in tepkisi ne olacaktır? Gedelli'nin Sesi Gazetesi, halk tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Ramazan'ın evinin önüne gelen halk, Ramazan'ın dışarı çıkmasını engeller. Ramazan, Taner'in nikahına yetişebilecek midir? Muammer ve Ciritçi Abdullah, bir yolculuğa çıkarlar. Baba oğulun yaptıkları bu yolculukta ikiliyi neler beklemektedir? Kasabadan gitmek isteyen Erkan'ın yüklü bir paraya ihtiyacı vardır.Erkan suç işlemek üzereyken kasabalılar tarafından jandarmaya ihbar edilir. Erkan'ın suçunu kim üstlenecektir

GÖNÜL DAĞI BUGÜN VAR MI?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle bu akşam yayınlanmayacaktır. TRT 1 ekranlarında bu akşam Pelin Çift ile Gündem Ötesi programı yayınlanacaktır.