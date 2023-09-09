Gönül Dağı dizisi bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Gönül Dağı bugün var mı araştırılıyor. Peki, Gönül Dağı bugün var mı? Gönül Dağı bu akşam yayınlanacak mı? 9 Eylül Gönül Dağı var mı, yok mu? İşte detaylar...

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı her Cumartesi izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümleriyle adından söz ettiren Gönül Dağı dizisi bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Gönül Dağı bugün var mı? Gönül Dağı bu akşam yayınlanacak mı? 9 Eylül Gönül Dağı var mı, yok mu? Detaylar haberimizde yer alıyor.

GÖNÜL DAĞI BUGÜN VAR MI?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Gönül Dağı dizisi saat 20.00'da TRT1 ekranlarında yayınlanacaktır.

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gönül Dağı dizisi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilmektedir. Normalde dizi Yozgat'ta çekiliyor olarak bilinir. Çünkü dizide araçların plakası 66 'dır. 66 ise Yozgat'ın plakasıdır. Haliyle dizi Yozgat'ta çekiliyor sanılmaktadır. Fakat dizi seti Eskişehir'de yer alıyor.

Kısacası, yapılan açıklamaya göre dizi Eskişehir ilimizin Sivrihisar ilçesinde çekilmektedir. Ek olarak dizideki Gedelli beldesi de Eskişehir'de bulunmaktadır.

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?

Gönül Dağı her Cumartesi saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor.

GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

Yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış, Anadolu halkının yaşamını konu alan bozkır öykülerinden uyarlanmıştır. Sloganı "Bozkırda bir Anadolu masalı" olarak dizinin afişinde yayınlandı.

Dizi, "Gedelli" adındaki bir kasabada yaşayan üç tane amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini anlatmaktadır. Çocukluk yıllarından beri bir şeyleri icat etme, teknolojik araçlarla uğraşıp tamir etme gibi küçük çapta mucitlikler yapan bu üç kuzen, büyüdüklerinde de icatlar yapmaya devam ediyorlar ve farklı bir kanat yapısıyla bir uçak geliştiriyorlar.

Bir yandan kuzenlerin mucitlik aşkı ve üretme kabiliyeti, diğer yandan kasabada gerçekleşen komik olaylar ve aşk ilişkileri, diziyi eğlenceli kılmaktadır.

Dizinin her bölümünde, dizideki karakterlerden birisinin anlatımı sahneye yansıtılmaktadır. Karakter kendini tanıtır, hayatına değinir, yaşadığı zorlukları anlatır ve bu övgü dolu sözlerle diziye giriş yapılır. Bölümün final kısmında da tekrar ortaya çıkar ve birkaç kısa sözden sonra bölüm sona erer.

GÖNÜL DAĞI OYUNCU KADROSU

Taner Kaya (Berk Atan): Kasabada türlü türlü icatlar yapan zeki, akıllı, bilgili ve hayalperest bir gençtir.

Dilek Akgün Kaya (Gülsim Ali): Taner'in çocukluk âşkıdır. Jeoloji mühendisidir.

Zahide Kaya Arslan (Ecem Özkaya): Taner'in ablasıdır. Sefer'in karısıdır.

Sefer Arslan (Ferdi Sancar): Kasabanın namuslu, dürüst, iyi kalpli bir bireyidir. Zahide'nin kocasıdır.

Ramazan Kaya (Cihat Süvarioğlu): Taner ve Veysel'in amca oğludur. Komik ve enerjiktir.

Veysel Kaya (Semih Ertürk): Ramazan ve Taner'in amca oğludur. Kolayca sinirlenir.

Cemile Kaya (Nazlı Pınar Kaya): Veysel'in karısıdır. Sevimli ve eğlenceli birisidir.