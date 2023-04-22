Gönül Dağı dizisi bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Gönül Dağı bugün var mı araştırılıyor. Peki, Gönül Dağı bugün var mı? Gönül Dağı bu akşam yayınlanacak mı? 22 Nisan Gönül Dağı var mı, yok mu? İşte detaylar...

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı her Cumartesi izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümleriyle adından söz ettiren Gönül Dağı dizisi bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Gönül Dağı bugün var mı? Gönül Dağı bu akşam yayınlanacak mı? 22 Nisan Gönül Dağı var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM NE OLDU?

Amcaoğulları ve Selma Öğretmen'in mantarlarla yaptıkları icat, medya tarafında duyulur. Amcaoğullarının yanına haber ekipleri gelir. Taner, başarının sadece kendisine ait olmadığını söyler. Selma Öğretmen, röportaj sırasında ne yapacaktır? Selami, Garip'in ailesinin davadan vazgeçmeleri için elinden geleni yapar. Ancak mahkeme vakti gelmiştir. Hakim beklemedikleri bir karara varır. Ferses Ailesi, bu durumdan nasıl kurtulacaktır? Ciritçi Abdullah'ın evine beklenmedik biri gelir. Yolculuğa çıkarlar. Ciritçi kiminle yolculuğa çıkacaktır?

GÖNÜL DAĞI BUGÜN VAR MI?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Gönül Dağı dizisi saat 20.00'da TRT1 ekranlarında yayınlanacaktır.