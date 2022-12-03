Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı bu hafta yayınlanacak mı merak ediliyor. Dizi geçtiğimiz hafta Dünya kupası karşılaşmalarından dolayı yoktu. Bu hafta için izleyiciler, Gönül Dağı bugün var mı? Bugün Gönül Dağı yayınlanacak mı? Sorusunu merak ediyor. Peki, Gönül Dağı bugün var mı? Bugün Gönül Dağı yayınlanacak mı? 3 Aralık Cumartesi günü Gönül Dağı yayınlanacak mı?

Bir süredir Dünya kupası karşılaşmaları nedeniyle izleyicileri ile buluşamayan Gönül Dağı dizisinin bugün yayınlanıp, yayınlanmayacağı dizinin sevenleri tarafından merak konusu oldu ve Gönül Dağı bugün var mı? Bugün Gönül Dağı yayınlanacak mı? Soruları ile birlikte araştırılmaya başlandı. Peki, Gönül Dağı bugün var mı? Bugün Gönül Dağı yayınlanacak mı? 3 Aralık Cumartesi günü Gönül Dağı yayınlanacak mı?

GÖNÜL DAĞI BUGÜN VAR MI?

Gönül Dağı dizisi, bugün (3 Aralık Cumartesi) özel bölümü ile birlikte TRT 1 ekranlarında izleyicileri ile buluşacak. Bir süredir Dünya kupası karşılaşmaları nedeniyle izleyicileri ile buluşamayan Gönül Dağı dizisi bu akşam ekranlardaki yerini alacak.

3 ARALIK 2022 TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:00 - Ana Haber

18:00 - 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Hollanda-ABD"

20:00 - Gönül Dağı Özel

22:00 - 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Arjantin-Avustralya"

00:00 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi