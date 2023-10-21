Gönül Dağı dizisi bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Gönül Dağı bugün var mı araştırılıyor. Gönül Dağı bu hafta var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? İşte detaylar...

Gönül Dağı bu hafta var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı?

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı her Cumartesi izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümleriyle adından söz ettiren Gönül Dağı dizisi bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Gönül Dağı bu hafta var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? Detaylar haberimizde yer alıyor.

GÖNÜL DAĞI BU HAFTA VAR MI?

TRT 1 tarafından sağlanmakta olan yayın akışı programı içerisinde Gönül Dağı dizisi de yer almaktadır. Gönül Dağı dizisi saat 20.00'da TRT1 ekranlarında yayınlanacaktır. Buna göre Gönül Dağı dizisi bu hafta yeni bölümleri ile TRT1 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Gönül Dağı her Cumartesi saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor.

21 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.50 Türk Sineması "Nane ile Limon: Kayıp Zaman Yolcusu"

08.20 Beni Böyle Sev

10.25 Hayallerinin Peşinde

11.30 Türk Sineması "Doru Macera Ormanı"

12.50 Kendi Düşen Ağlamaz

16.00 Benim Güzel Ailem

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi