TRT'nin sevilen dizileri arasında yer alan ve yayınlandığı günden itibaren insanların ilgisini ve beğenisini kazanan dizi insanlar tarafından araştırılıyor. Önceki bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Gönül Dağı Asuman kimdir? Gönül Dağı Asuman'ı kim canlandırıyor? Gönül Dağı Asuman sesi gerçek mi? sorularını araştırdı.

Gönül Dağı dizisi, bozkırda yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatmaktadır. Şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesini anlatmaktadır. Sevilen dizinin karakterlerinden biri olan Asuman ise merak edildi. Peki, Gönül Dağı Asuman kimdir? Gönül Dağı Asuman'ı kim canlandırıyor? Gönül Dağı Asuman sesi gerçek mi?

GÖNÜL DAĞI ASUMAN KİMDİR?

Gönül Dağı dizisinde belediye başkanının kızını canlandıran isim olan Asuman karakterini Hazal Çağlar canlandırmaktadır. Ramazan onu sevmektedir ancak Asuman ona yüz vermez. Ramazan her fırsatta aşkını anlatsa da Asuman yüz vermez. Hatta Ramazan düğünde kurulan sahneye çıkar ve sevdiği Asuman'ı görünce "gel evet de" şarkısını söyleyerek aşkını ilan eder. Düğünde babası Belediye Başkanı yanında olmasına rağmen korkusu olmadan hala Asuman'a aşk ilanı yapmaktadır.

HAZAL ÇAĞLAR KİMDİR?

Hazal Çağlar 1996 doğumludur. Hazal Çağlar No 10 Studıo Temel Oyunculuk eğitimi aldı. Metin Balekoğlu'ndan Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi aldı. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. İlk kez Aile Hükümeti filminde rol aldı. Şimdi de Gönül Dağı dizisinde Asuman rolünü canlandıracaktır. Hazal Çağlar Hasan Güngör Menajerlik şirketine kayıtlıdır.