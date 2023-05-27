Gönül Dağı 99.bölüm CANLI İZLE! 27 Mayıs Gönül Dağı yeni bölüm İZLE! Gönül Dağı CANLI YAYIN!

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Gönül Dağı dizisi her Cumartesi seyirciyi ekrana kilitliyor. Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından, Gönül Dağı yeni bölüm izle! Gönül Dağı 99.bölüm izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Gönül Dağı 99.bölüm canlı izleme linki!

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM NE OLDU?

Amcaoğulları hayallerine ulaşabilmek için Teknoloji Geliştirme Enstitüsü'nde çalışmaya başlar. Gedelli sakinlerinden birinin yardıma ihtiyacı olduğunu duyan amcaoğulları, yardım için kolları sıvar. Amcaoğulları hangi zorluklarla karşılaşacaktır? Rıfat'a emanet para veren Selim Dayı geri gelir. Rıfat ne yapacağını bilemez. Mihriban, Rıfat'ı zor durumdan kurtarmak için ne yapacaktır?

Aldığı bir haberle eskiden yaşadığı köye giden Sefer, bir karar vermek zorundadır. Sefer ne yapacaktır? Keriman, Ferses Müzik için yeni şarkıcılar arar. Keriman kiminle şarkı yapmak isteyecektir?

GÖNÜL DAĞI 99.BÖLÜM CANLI İZLE!

Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Gönül Dağı 99.bölümü Cumartesi günü saat 20.00'da TRT 1 kanalında canlı olarak yayınlanacaktır.