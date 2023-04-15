Ekranların beğenilen dizisi Gönül Dağı bugün 93. bölümü ile TRT 1'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 94. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı 94. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Gönül Dağı, 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan aile, dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Gönül Dağı 94. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gönül Dağı her Cumartesi saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

GÖNÜL DAĞI 94. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı 93. bölümünün ardından 94. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gedelli Kasabası'nda Ramazan ayı devam ederken Taner'in aklına yeni bir icat gelir. Amcaoğulları arasında bu yeni icat fikri farklı karşılanır. Taner'in icat denemesi nelere sebep olacaktır? Selma kendisiyle ilgili bir şeyleri fark eder. Bu durum birisinin dikkatinden kaçmaz. Selma'nın bu hallerini kim fark edecektir? "Küçük Garip" olarak tanınan Garip'in gerçek ailesi ortaya çıkmıştır. Bu durum Selami ve Keriman'ı endişelendirir. Selami'ye beklenmedik bir haber gelir. Selami'yi ne beklemektedir?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Amcaoğulları ve Selma Öğretmen'in mantarlarla yaptıkları icat, medya tarafında duyulur. Amcaoğullarının yanına haber ekipleri gelir. Taner, başarının sadece kendisine ait olmadığını söyler. Selma Öğretmen, röportaj sırasında ne yapacaktır? Selami, Garip'in ailesinin davadan vazgeçmeleri için elinden geleni yapar. Ancak mahkeme vakti gelmiştir. Hakim beklemedikleri bir karara varır. Ferses Ailesi, bu durumdan nasıl kurtulacaktır? Ciritçi Abdullah'ın evine beklenmedik biri gelir. Yolculuğa çıkarlar. Ciritçi kiminle yolculuğa çıkacaktır?

GÖNÜL DAĞI KONUSU NEDİR?

Dizi, yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış, Anadolu halkının yaşamını konu alan bozkır öykülerinden uyarlanmıştır. Sloganı "Bozkırda bir Anadolu masalı" olarak dizinin afişinde yayınlandı.

Dizi, "Gedelli" adındaki bir kasabada yaşayan üç amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini anlatmaktadır. Çocukluk yıllarından beri bir şeyleri icat etme, teknolojik araçlarla uğraşıp tamir etme gibi küçük çapta mucitlikler sergileyen bu üç kuzen, büyüdüklerinde de icatlar yapmaya devam ediyorlar ve farklı bir kanat yapısıyla bir uçak geliştiriyorlar...

GÖNÜL DAĞI OYUNCU KADROSU

Taner Kaya (Berk Atan): Kasabada türlü türlü icatlar yapan zeki, akıllı, bilgili ve hayalperest bir gençtir.

Dilek Akgün Kaya (Gülsim Ali): Taner'in çocukluk aşkıdır. Jeoloji mühendisidir.

Zahide Kaya Arslan (Ecem Özkaya): Taner'in ablasıdır. Sefer'in karısıdır.

Sefer Arslan (Ferdi Sancar): Kasabanın namuslu, dürüst, iyi kalpli bir bireyidir. Zahide'nin kocasıdır.

Ramazan Kaya (Cihat Süvarioğlu): Taner ve Veysel'in amca oğludur. Komik ve enerjiktir.

Veysel Kaya (Semih Ertürk): Ramazan ve Taner'in amca oğludur. Kolayca sinirlenir.