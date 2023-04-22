Gönül Dağı 94. bölüm fragmanı İZLE! Gönül Dağı son bölüm ne oldu? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE!

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Gönül Dağı dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Gönül Dağı 94. bölüm fragman izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Gönül Dağı son bölüm ne oldu? İşte, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izleme linki!

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM NE OLDU?

Amcaoğulları ve Selma Öğretmen'in mantarlarla yaptıkları icat, medya tarafında duyulur. Amcaoğullarının yanına haber ekipleri gelir. Taner, başarının sadece kendisine ait olmadığını söyler. Selma Öğretmen, röportaj sırasında ne yapacaktır? Selami, Garip'in ailesinin davadan vazgeçmeleri için elinden geleni yapar. Ancak mahkeme vakti gelmiştir. Hakim beklemedikleri bir karara varır. Ferses Ailesi, bu durumdan nasıl kurtulacaktır? Ciritçi Abdullah'ın evine beklenmedik biri gelir. Yolculuğa çıkarlar. Ciritçi kiminle yolculuğa çıkacaktır?

GÖNÜL DAĞI 94.BÖLÜM FRAGMANI!

Gönül Dağı 94.bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanı YouTube kanalı üzerinden yayınlanmıştır.